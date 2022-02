Ist Kryptokunsthandel ein Flop?

Das Belvedere Museum freut sich über 3,2 Mio. Euro aus ersten Verkäufen des auf dem Kryptowährungsmarkt gehandelten digitalen Klimt-Bilds. Der Handel mit derlei NFTs boomt. Aber Umweltschaden und Intransparenz werden kritisiert.

Als Marketingaktion zum Valentinstag kam der Einstieg des Belvedere in die ambivalente Welt der Kryptowährungen daher: Um 1850 Euro oder 0,65 Ether kann seit Montag eines von 10.000 digitalen, auf einer Blockchain eingetragenen Mosaiksteinchen (Non Fungible Token) von Klimts „Kuss“ gekauft werden. Gehandelt wird damit dann auf der weltweit größten NFT-Plattform „Opensea“. Beim „Börsegang“ am Montag verkaufte das Belvedere von den 10.000 erst einmal 1730 NFTs, lukrierte also 3,2 Mio. Euro, wie das Museum mitteilte. Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann zeigten sich damit mehr als zufrieden.

Hat diese Aktion also schlicht eine schnelle Finanzspritze gebracht? Oder ist sie, wie auf Twitter geäußert wurde, „hirnrissig“, „ein Rohrkrepierer“ und ein „rufschädigender Flop“? Wir haben bei den schärfsten Kritikern und einer US-NFT-Expertin nachgefragt. „Warum soll es schmerzhafter sein, den Kuss auf einer Kaffeetasse zu sehen, als als NFT? Ich finde die Marketingaktion des Belvedere super, so sprechen sie andere, museumsferne Leute an“, findet Christina Steinbrecher-Pfandt. Die ehemalige Leiterin der Kunstmesse „Viennacontemporary“ leitet seit 2019 in Los Angeles ein eigenes Unternehmen für NFT-Kunst, „blockchain.art“.