Anna Gasser und der Triumph der Coolness

Big-Air-Titelverteidigerin Anna Gasser brachte frischen Wind nach Peking – und ihre Olympia-Philosophie.

Die Geste nach der Landung ist eine besonders theatralische. Da werden Arme in alle Richtungen gerissen, Fäuste in die Luft geballt, Jubelschreie voller Adrenalin losgelassen. All das auch mit dem Hintergedanken, die Punkterichter zum Schluss noch ein wenig zu beeinflussen.

Anna Gasser aber hatte nichts davon nötig. Bombensicher stellte sie ihre drei Big-Air-Sprünge weit nach unten in die Landezone – und schwenkte nur einmal kurz und lässig das Handgelenk. Eine kleine, aber feine Geste, die klar machte: Die Grande Dame des Snowboardsports ist hier und hat alles im Griff.

Cooler als die 30-jährige Österreicherin marschierte hier in Peking noch niemand zu Gold, mit Sprüngen, die auch ein neues und längst angekündigtes Karrierekapitel der nun zweifachen Olympiasiegerin einleiteten – obwohl das mit dem Abschied von der Wettkampfbühne an diesem denkwürdigen Tag am Rande der chinesischen Hauptstadt schon wieder ein wenig anders klang.