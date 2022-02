Zum Schreiben ist man nie zu jung

Vor dem Sarasati-Tempel in Katmandu (Nepal). Am Festtag der Göttin des Wissens erhalten Kinder ihren ersten Schreibunterricht.

Ein Achtjähriger schmuggelt seinen Kurzroman in eine Bücherei und macht Furore. Kein Einzelfall: Über juvenile Rekordhalter, Bestsellerautoren und echte Literaten.

Frechheit siegt: Der achtjährige Dillon Helbig aus Idaho schrieb im Dezember in ein Notizbuch eine Novelle – und um sie bekannt zu machen, schmuggelte er sie in eine Leihbücherei, aufs Regal mit Kinderbüchern. Das Debüt hat 81 Seiten, ist reich mit Buntstiften illustriert und strotzt von Rechtschreibfehlern. Es handelt, wie der Titel verheißt, von weihnachtlichen Abenteuern – „chrismis adventures“ – des Autors: Auf dem Christbaum explodiert ein Stern, was den Buben auf den Nordpol und zurück in die Zeit der Gründerväter katapultiert.

Der Bibliothekar fand das Manuskript, war beeindruckt und las es seinem sechsjährigen Sohn vor, der es zum lustigsten Buch erklärte, das er kenne. Also nahm sein Vater es offiziell in den Bestand auf, samt Barcode. Die schräge Story sprach sich herum, die Warteliste für das einzige Exemplar wurde immer länger, und nachdem ein Fernsehsender davon Wind bekommen hat, berichten nun Medien weltweit. Derweil schreibt Dillon am nächsten Buch, über einen Kleiderschrank, der Sakkos verschluckt. Weil sogar die „New York Times“, die „Washington Post“ und der „Guardian“ seinen Ruhm verbreiten, darf er hoffen, dass schon bald richtige Verlage bei seinen Eltern anklopfen.