Biden: "Russischer Angriff weiter möglich"

Die USA bieten neue Rüstungskontrollen und andere Maßnahmen an.

Ein russischer Angriff auf die Ukraine ist nach Aussage von US-Präsident Joe Biden weiter sehr wohl möglich. Die USA hätten bisher nicht belegen können, dass russische Einheiten abgezogen worden seien, sagt Biden am Dienstag in einer Fernsehansprache. Auf die russischen Sicherheitsbedenken könne eingegangen werden. Die USA böten neue Rüstungskontrollen und andere Maßnahmen an.

Russland hatte zuvor laut eigenen Angaben nach Manövern nahe der ukrainischen Grenze mit dem Abzug von Truppen begonnen. Die Nato und die Ukraine zeigten sich aber skeptisch. Wie viele der 130.000 dort zuletzt stationierten Soldaten die Heimfahrt in ihre Baracken antraten, blieb ein Rätsel. Auch den USA lagen nach Aussage ihrer Vertreterin bei den Vereinten Nationen bisher keine Belege dafür vor.

Nach einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag aber jegliche Kriegsabsicht in der Ukraine bestritten. Sein Land sei "bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen", sagte der Kremlchef. "Wir wollen keinen Krieg", erklärte Putin, verwies aber auf russische Sicherheitsinteressen.

