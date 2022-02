Regierung präsentiert Fahrplan für weitere Öffnungen

In Österreich sollen bald weitere Corona-Maßnahmen fallen. Welche genau - und wann? Die Liste an Forderungen ist zumindest lang.

Die Bundesregierung berät ab 10 Uhr mit Landeshauptleuten und Experten über die nächsten Öffnungsschritte. Auch ein mögliches Ende der Gratis-Tests wird Thema sein. Die Ergebnisse werden im Anschluss in einer Pressekonferenz verkündet. Mit Live-Stream.

Bund, Länder und Mitglieder der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination Gecko beraten am Mittwochvormittag beim sogenannten "Öffnungsgipfel" über die weitere Vorgangsweise in der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse sollen im Anschluss, ab 13 Uhr, in einer Pressekonferenz verkündet werden.

Der Live-Stream zur Pressekonferenz:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Erwartet werden weitreichende Lockerungen. Die Liste an Forderungen war im Vorfeld zumindest lang: Von einem kompletten Aufheben der 3-G-Regel, einem Ende der Maskenpflicht, zumindest im Freien, oder einem Aufheben der Sperrstunde war da etwa die Rede. Wann diese Öffnungen kommen, oder ob gar der "Freedom-Day", der Tag, an dem alle Covid-Maßnahmen fallen, verkündet werden kann, muss nun verhandelt werden. Experten gehen im Gespräch mit der "Presse“ von einer weiteren Lockerungsphase in der ersten Märzhälfte aus. Der "Standard" nennt ein genaues Datum: Er will aus Regierungskreisen wissen, dass die Sperrstunde am 5. März fallen wird, was eine Öffnung der Nachtgastronomie wieder ermöglichen würde.

Fest stehen zumindest schon die nächsten Lockerungen, die am kommenden Samstag in Kraft treten. Mit 19. Februar endet die 2-G-Regel in der Gastronomie und wird zur 3-G-Regel. Wien zieht dabei allerdings nicht mit, sondern behält die 2-G-Regel bei. Die Bundeshauptstadt geht weiterhin den vorsichtigeren Weg - und ist auch das einzige Bundesland, das sich für eine Beibehaltung der kostenfreien PCR-Tests ausgesprochen hat.

So steht auch eine Änderung der Teststrategie auf dem Programm des Bund-Länder-Gipfels. Zuletzt hatten sich zahlreiche Politiker, vom Bundeskanzler abwärts, für ein Ende von kostenlosen und flächendeckenden Tests ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ließ am Vortag in einer Stellungnahme gegenüber der "ZiB 2" wissen: "Bis Ende März kann das niederschwellige Testangebot in Österreich kostenfrei bleiben, das ist gesetzlich auch gewährleistet. Es ist aber auch klar, dass der Paradigmenwechsel, den Omikron mit sich gebracht hat, ein Umdenken in vielen Bereichen des Pandemie Managements verlangt. Es gibt die Intention, das Testangebot grundsätzlich noch flexibler zu gestalten und zielgerichteter einzusetzen."

Diskutiert werden könnte auch über die Impfpflicht, für deren Aussetzen bzw. Anpassung sich zuletzt immer mehr Menschen ausgesprochen haben. Fraglich war bereits seit der Präsentation des Gesetzesentwurfes, ob die dritte Phase, ab der es für Ungeimpfte zu automatisierten Strafen an bestimmten Stichtagen gekommen wäre, je kommen wird.

(Red.)