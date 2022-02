Schnelle Antworten bedeuten Verbundenheit

(c) 2021 Getty Images

Manchmal macht es „Klick“ zwischen zwei Menschen und das Gespräch gelingt ganz von selbst. Darauf weisen auch die Pausen im Gespräch hin, besagt eine neue Studie.

Man kennt das: Obwohl man einen Menschen gerade erst kennengelernt hat, steckt man mitten im spannenden Gespräch. Auf Anhieb auf einer Wellenlänge, wie man so gerne sagt. Das ist aber nicht nur ein Gefühl, sondern lässt sich auch empirisch nachweisen, wie eine Versuchsreihe am Dartmouth College, New Hampshire (USA), zeigt.

Die Dauer der Gesprächspause zwischen einem Redebeitrag und der Antwort bewegt sich im Rahmen von Sekundenbruchteilen. Im Regelfall verstreicht eine Viertelsekunde, erfolgt die Antwort schneller, läuft das Gespräch überdurchschnittlich gut. „Unsere Studie zeigt erstmals, wie aussagekräftig die Gesprächspause ist“, sagt die Leiterin der Untersuchung, Thalia Wheatley. „Hat man das Gefühl, man könne quasi die Sätze des anderen beenden, ist die Pause deutlich kürzer als die 250 Millisekunden.“

Fremde, Freunde, Beobachtende

In drei Studien wurde untersucht, ob Antwortzeit und Verbundenheit der Gesprächspartner zusammenhängen. In einem ersten Experiment unterhielten sich 66 Teilnehmende je zehnmal mit einem davor fremden Gesprächspartner über ein beliebiges Thema ihrer Wahl. Die per Video aufgezeichnete Unterhaltung wurde von den Teilnehmenden im Nachhinein auf emotionales Wohlfühlen hin bewertet. Die Kürze der Gesprächspausen korrelierte dabei mit dem Verbundenheitsgefühl der Partner.

Ein zweiter Durchlauf untersuchte, ob das Ergebnis auch auf Gespräche unter bereits befreundeten Menschen anwendbar sei. Obwohl sich die Teilnehmenden im Gespräch mit Freunden generell wohler fühlten, als im Austausch mit Fremden, bewegte sich die Dauer der Gesprächspausen in der gleichen Zeitspanne - je schneller die Antwort, desto inniger das Verhältnis.

Ein drittes Experiment schließlich fragte nach, ob die Selbstwahrnehmung der Gesprächspartner auch mit der Wahrnehmung Außenstehender übereinstimmte. Dafür bewerteten Versuchsteilnehmer manipulierte Audioclips. Abhängig von der Pausenlänge bei den Gesprächen - ansonsten waren die Gespräche ident - wurden sie als mehr oder weniger intim bewertet. Je schneller eine Antwort folgt, so die Forscher, umso weniger sei sie verfälscht und deswegen ein ehrliches Signal der Zuneigung.

(chrima)