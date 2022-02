TikTok - ein Jobportal für die Generation Z?

Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. Auf TikTok suchen noch die wenigsten. Dabei treiben sich dort durchaus Arbeitswillige um.

Schon lange dreht sich bei TikTok nicht mehr alles um Tanz-Challenges und lustige Filter. Dass große Firmen dort jetzt um Fachkräfte buhlen, ist allerdings ein relativ neues Phänomen - zumindest im deutschsprachigen Raum. Der Fachkräftemangel wird in Österreich immer prekärer. Die im Dezember erlassene Fachkräfteverordnung 2022 ist jedenfalls mit 66 Mangelberufen deutlich umfangreicher als noch im Jahr zuvor, ebenso die Anzahl offenen Stellen der AMS-Job-App (mehr als 200.000). In Deutschland liegen letztere aktuell bei knapp einer halben Million.

Zurück zu der mittlerweile beliebtesten App, TikTok: Eine Studie des schwedischen Marktforschungsunternehmens Potentialpark hat ergeben, dass sich die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer auf der chinesischen Video-Plattform auch über Jobs informieren und sich Einblicke in den Arbeitsalltag diverser Unternehmen wünschen würden. Befragt wurden mehrere Tausend Studierende und Hochschulabsolventen, wovon 73 Prozent angaben, die App mindestens einmal täglich zu nutzen. 1,2 Millionen TikTok-Nutzende sind es übrigens derzeit in Österreich - Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte davon sind jünger als 24 Jahre. Die App könnte in puncto Personalmangel also einen eventuellen Ausweg (unter vielen) bieten, einige Unternehmen wagen jedenfalls schon den Versuch.

Stellenangebote mal anders

Gerade macht ein Video des deutschen Softwareunternehmens SAP auf TikTok die Runde - und mittlerweile auch in so manchen traditionellen Medien. Eine junge Mitarbeiterin des Konzerns filmt sich vor dem SAP-Gebäude in São Leopoldo im Süden Brasiliens, ein Niesen später steht sie im badischen Walldorf in Deutschland vor dem Sitz des Konzerns. Das Video sowie die unterlegte Gute-Laune-Melodie sollen wohl auf die Vielfältigkeit einer Karriere beim Unternehmen hindeuten. Ein Nutzer schreibt etwa darunter: „Ich wünschte, ich würde da arbeiten“. Der Erfolg ist trotzdem noch überschaubar.

Die deutsche Telekom wirbt bereits deutlich länger via TikTok um junge Talente. Mit über 125.000 Followern hat man sich dort bereits eine relativ große Community aufgebaut. Neben lustigen Tanzvideos und Quizrunden teilen Auszubildende Einblicke in ihren Arbeitsalltag, beantworten etwa Fragen zum dualen Studium und berichten über freie Stellen. Gegenüber der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ erklärt das Unternehmen, der Kanal solle vor allem Aufmerksamkeit schaffen und die Telekom als spannenden Arbeitgeber mit vielfältigen Ausbildungsangeboten zeigen. Auswirkungen des TikTok-Recruitings könne man bisher nicht quantifizieren, aber: „Wir erkennen einen positiven Effekt in den Bewerbungsgesprächen. Kandidierende teilen uns mit, dass sie unsere TikTok-Aktivitäten verfolgen“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Zögerlicher Wandel

Während insbesondere US-amerikanische Unternehmen TikTok immer mehr nutzen, um ihre Firmenkultur darzustellen und junge Talente zu erreichen, sieht es im deutschsprachigen Raum noch eher mager aus. Lediglich ein Bruchteil der Unternehmen ist auf der chinesischen Social-Media-Plattform vertreten. Ein Grund dafür könnten der mangelnde Daten- und Jugendschutz sein, für die die App seit Jahren in der Kritik steht. Traditionelle Unternehmen sind nichtsdestotrotz gefordert, sich auf neue Formen des Recruitings einzulassen. Inwiefern sich TikTok als alternatives Jobportal beweisen kann, wird sich aber erst zeigen.

(evdin)