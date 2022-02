38.256 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 44 Todesfälle

Nach einem Rückgang in den letzten Tagen schießen die Corona-Zahlen am heutigen Mittwoch mit 38.256 neuen Fällen wieder in die Höhe. 44 Todesfälle durch Covid-19 gab es zuletzt Mitte Dezember.

Heute, Mittwoch, wurden in Österreich erneut über 38.000 neue Fälle von Covid-19 vermeldet. Die Zahl ist um einiges höher, als die Meldungen der letzten Tage. Eine ähnlich hohe Anzahl an Neuinfektionen hat es zuletzt vor genau einer Woche mit 38.309 neuen Fällen gegeben. Gestern wurden in Österreich etwa nur 25.177 Corona-Neuinfektionen registriert.

Die Anzahl der mit Covid-19 Hospitalisierten ist seit gestern um 11 gesunken, aber mit 2232 Infizierten in Österreichs Spitälern weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Auf den Intensivstationen sind in den vergangenen 24 Stunden 3 Patientinnen und Patienten hinzugekommen, somit werden dort aktuell 201 Menschen aufgrund einer Coronaerkrankung behandelt.

Weitere 44 Menschen sind seit gestern mit oder an Covid-19 gestorben. Das ist die höchste Totenzahl seit Mitte Dezember. Die Zahl der Corona-Toten in Österreich steigt somit auf 14.471 an.

