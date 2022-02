Modedesigner Jacquemus kontert homophoben Instagram-Kommentar

"Don't want you"

Auf ein Valentinstags-Kussfoto von Designer Simon Porte Jacquemus und seinem Verlobtem Marco Maestri folgte so manch homophober Instagram-Kommentar. Der Designer konterte mit klarer Message.

Seit 2018 postet der französische Modedesigner Simon Porte Jacquemus, dessen Label unter anderem für die kultige Le Chiquito-Handtasche bekannt ist, bereits Fotos mit seinem Freund und - seit vergangenem Sommer - Verlobten Marco Maestri. So auch zum Valentinstag, vergangenen Montag. Ein Instagram-Posting zeigt das Paar küssend an einem Pool. Prominente Personen, etwa Model Gigi Hadid und Bloggerin Chiara Ferragni, kommentieren mit massenhaft Herzchen und Liebesbekundungen. Zwischen den roten Emojis fanden sich allerdings auch homophobe Äußerungen, wovon sich der Designer letzten Endes eine rauspickte, um sie öffentlich zu kontern. „Ich wollte deine Taschen. Jetzt 🤮🤢“, schrieb eine Nutzerin und verpasste dem ganzen zwei sich (fast) übergebende Emojis.

Der Designer antwortete prompt: „Meine Taschen wollen dich nicht.“ Am Dienstag teilte Jacquemus dann einen Screenshot des Ursprungskommentars und seiner Antwort und vermeldete zudem: „Wenn ihr wüsstet, wie viele Schwule bei Jacquemus arbeiten. Wir wollen euch als homophobe potenzielle Kunden nicht. Ihr verdient unsere Produkte nicht. Punkt.“ Und wieder feierten ihn dutzende Prominente für seine klare Message, darunter die beiden Models Bella Hadid, Gigis Schwester, und Vittoria Ceretti. Einige Nutzerinnen und Nutzer schrieben, sie wollen seine Taschen „jetzt noch mehr“.

Seit Jahren setzt sich der französische Designer für die Sichtbarkeit von Homosexuellen und der gesamten LGBTQI+-Community ein. Das Akronym steht für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex, zu Deutsch also für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell. So bricht er auch modetechnisch mit so mancher genderspezifischen Rollenvorstellung. In einer Instagram-Story äußerte sich der 32-Jährige noch einmal seperat dazu. Er sei froh, diese schmerzhaften Gespräche hier zu führen, denn er wisse, wie wichtig es für junge Menschen sei, auch homosexuelle Vorbilder zu haben.

