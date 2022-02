Volkswagen-Chef Diess kündigt Kapazitätsanpassungen an

Engpässen bei elektronischen Bauteilen belasten Autoproduktion weiterhin.

Volkswagen rechnet auch im laufenden Jahr mit Engpässen bei elektronischen Bauteilen. Die Versorgung mit Chips werde zwar besser, "aber auch 2022 werden wir nicht alle Autos bauen können, die wir verkaufen könnten", sagte Konzernchef Herbert Diess am Mittwoch bei einer digitalen Betriebsversammlung. Er sei sich der kritischen Situation in Wolfsburg bewusst.

Das Werk dort sei besonders hart von dem Halbleitermangel betroffen. "Deshalb sind Kapazitätsanpassungen erforderlich, auch mittelfristig", sagte Diess seinem Redemanuskript zufolge.

Der Schwenk in die Elektromobilität trage unterdessen Früchte. Die Kapazitäten im ersten auf den Bau von E-Autos umgestellten Werk in Zwickau seien voll ausgelastet. Auch in China komme VW voran. Dort habe VW im November und Dezember jeweils 15.000 E-Autos verkauft, genauso viele wie die chinesischen Start-ups. Auch die Premiumgruppe mit Audi, Bentley und Lamborghini laufe auf Hochtouren. Die Modelle der Premiummarken seien für das ganze Jahr 2022 ausverkauft. "Porsche eilt von Erfolg zu Erfolg und auch die Trucks bei MAN, Scania und jetzt auch bei Navistar haben gut gefüllte Auftragsbücher", sagte Diess.

(APA/Reuters)