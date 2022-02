Florian Koppler wird Geschäftsführer der SPÖ Oberösterreich

Als künftige Klubvorsitzende wurde Sabine Engleitner-Neu designiert.

Der Linzer Gemeinderat Florian Koppler wird mit 1. März neuer Landesgeschäftsführer der SPÖ Oberösterreich. Er ist Vorsitzender Sektion Franckviertel und damit der im Machtgefüge der oberösterreichischen Sozialdemokratie wichtigen Linzer SPÖ zuzurechnen. Als künftige Klubvorsitzende wurde Sabine Engleitner-Neu designiert. Der geschäftsführende Parteichef Michael Lindner will sein am Dienstag früher als erwartet präsentiertes Team als Signal eines "Generationswechsels" verstanden wissen.

Koppler sei sein Vorschlag gewesen, betonte Lindner auf Nachfrage. Dieser sei im Präsidium einstimmig als Vorschlag an den Parteivorstand angenommen worden. Auch die Designierung von Engleitner-Neu als künftige Fraktionschefin im Landtagsklub sei einstimmig erfolgt. Sie wird diese Funktion allerdings erst übernehmen, wenn Lindner seiner Vorgängerin Birgit Gerstorfer als Landesrat nachgefolgt ist, was noch ein wenig dauern dürfte.

Parteitag im September

Die bisherige Parteichefin Gerstorfer und ihr Geschäftsführer Georg Brockmeyer hatten Anfang Februar gehen müssen. Michael Lindner übernahm geschäftsführend den Parteivorsitz. Der Wechsel an der Spitze der Landes-SPÖ erfolgte nicht überraschend, wurde aber durch eine offenbar nicht abgesprochene Impfkampagne und wegen einer von der Partei in Auftrag gegebenen Analyse, die empfahl, die Rolle der Gewerkschaften zu überdenken, extrem beschleunigt. Nun will man nach der eiligen Demontage der Parteivorsitzenden offenbar wieder Ruhe in die SPÖ bringen.

Offiziell gewählt wird Linder erst bei einem Parteitag im September. Derzeit ist eine Arbeitsgruppe damit befasst, für die Wahl ein Modell der Mitgliedermitbestimmung auszuarbeiten. Wie genau diese Beteiligung aussehen soll, ist aber noch offen.

(APA)