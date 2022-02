Louis Vuittons Handarbeit in aller Welt

Von Bestand. In Asnières befinden sich weiterhin einige Werkstätten.

Liebe zu edler Verarbeitung in Manufakturen von Louis Vuiton sind das Leitmotiv eines neuen Bildbands.

Gewissermaßen als Nachschlag zu den Feierlichkeiten anlässlich des 200. Geburtstags von Unternehmensgründer Louis Vuitton am 4. August 2021 ist nun im Assouline-Verlag ein Prachtband erschienen, der auf 400 Seiten die Manufakturen, Ateliers, Handwerksbetriebe der seinen Namen tragenden Marke zelebriert. Was für ein Luxuslifestyle-Imperium sich, ausgehend von der Lederwarenproduktion in Asnières-sur-Seine bei Paris, da entwickelte, hätte Monsieur Vuitton sich zeitlebens wohl kaum erträumen können.

Zeitreise in Bildern

Verschlüge es Monsieur Vuitton vermittels Zeitreisemaschine (so etwas hat das Maison leider nicht im Angebot – noch nicht?) in die Gegenwart, man müsste ihm den „Manufactures“-Band in die Hand drücken, um ihm einen Eindruck von den vielen Einsatzgebieten der Marke zu geben.

Lederwaren und Prototypen aus Asnières, der Produktionsstätte nahe des pittoresken einstigen Familiensitzes, die Uhrenmanufaktur bei Genf, die Schmuckwerkstätten bei der Place Vendôme, Pumps und sogar Sneakers aus Venetien – ja sogar eine eigens für den US-Markt errichtete Produktionsstätte in Texas, die, das war freilich ein etwas eigenartiges Bild, von Bernard Arnault gemeinsam mit Donald Trump eröffnet wurde: All diese Orte und ihr besonderes Savoir-faire sucht „Manufactures“ auf und verliert dabei nicht viele Worte – denn im Wesentlichen handelt es sich um ein, mit einer knappen Einleitung versehenes, Fotobuch für Handwerksaficionados.



„Im Grunde geht es nicht um Gepäck, sondern um Innovation – der Erfindergeist kam vor den Gepäckstücken“, wird der aktuelle Präsident des Unternehmens, Michael Burke, im Geleitwort zitiert. Auf den folgenden Seiten stehen aber dann doch nicht die innovativen Erzeugnisse im Vordergrund, sondern – und das ist eben eine andere, eine parallele Geschichte – die Menschen, die hinter ihnen stehen.

