Preise für exzellente Kinder- und Jugendbücher

Die vier Gewinner des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises erzählen ebenso von anderen Welten und Zeiten wie vom Hier und Jetzt.

Inhaltlich liegen sie weit auseinander, die vier Gewinner der Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise 2022. Von klassischen Märchen über eine Coming-of-Age-Geschichte bis zur Krake, von allen Seiten beleuchtet und wunderschön in Szene gesetzt: Die mit je 6.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an:

"Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat“, eine besonders schön illustrierte Auswahl aus der Märchensammlung der Brüder Grimm von Julie Völk, erschienen im Gerstenberg Verlag.

"Mit Worten will ich dich umarmen" von Lena Raubaum und Katja Seifert erschienen bei Tyrolia.

"An die, die wir nicht werden wollen" Nils Mohls und Regina Kehns, ebenfalls erschienen bei Tyrolia.

"Faszination Krake" von Michael Stavaric und Michèle Ganser (Leykam Verlag).

Außerdem wurden heuer wieder sechs Werke in die Kollektion zum Kinder-und Jugendpreis ausgewählt. "Bei den Büchern, die heuer von unserer Jury für den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgewählt wurden, gerät man leicht ins Schwärmen, denn sie sind allesamt und jedes auf seine eigene Weise außergewöhnlich", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. "Die Brüder Grimm wären begeistert gewesen, wie die wunderbare Illustratorin Julie Völk ihre Märchen mit filigranen Vignetten und bunt leuchtenden Bildern ausgestattet hat", so Mayer weiter. "Michael Stavaric erzählt uns Geschichten über den Kraken, die von Michèle Ganser in berückend schönen Schwarz-Weiß-Bildern in Szene gesetzt werden." Nils Mohl und Regina Kehn überzeugen demnach mit einer Coming of Age-Geschichte, "die völlig neue Wege des Erzählens geht und das Zeug zum Klassiker hat". Und schließlich gebe es Bücher, "die einen herzlich umarmen und liebhaben, wie die Sammlung von Gedichten von Lena Raubaum mit den Illustrationen von Katja Seifert".

Folgende Titel werden als Leseempfehlung in die Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 aufgenommen:

Verena Hochleitner: Der Schneeleopard, Luftschacht Verlag 2021

Ela Wildberger, Linda Wolfsgruber: Der Moment, bevor …, Tyrolia Verlag 2021

Michael Roher: Kali kann Kanari, Jungbrunnen Verlag 2021

Elisabeth Steinkellner: Esther und Salomon, Tyrolia Verlag 2021

Mia Kirsch, Wolfgang Hartl, Erika Friedl: Bäckermaus & Donaustrudel, Edition 5Haus 2021

Miro Poferl: Radieschenmaus und Kuschelgurke, G&G Verlag – Edition Nilpferd 2021

Die Jury bestand aus Veronika Kyral, Heidi Lexe, Klaus Nowak, Simone Weiss, und Elisabeth Wildberger.

Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis wird seit dem Jahr 1955 von der Republik Österreich als Literaturpreis einmal jährlich für Bücher österreichischer Verlage und für Bücher österreichischer Künstlerinnen und Künstler verliehen. 2022 wurden insgesamt 67 Titel von 22 Verlagen zum Preis eingereicht.