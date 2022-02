Schwimmer vor Sydney von Weißem Hai zerfleischt

Der erste tödliche Haiangriff vor der großen australischen Metropole seit fast 60 Jahren schockiert die Einwohner nicht zuletzt wegen der besonderen Grausamkeit. Das Opfer war vorerst nicht identifizierbar.

Australien ist neben den USA das Land mit den meisten (bekannten) Angriffen von Haien auf Menschen, seit man darüber Buch führt. Nun aber hat eine Attacke für besonderes Entsetzen gesorgt: Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) wurde ein Schwimmer vor einem Strand der Metropole Sydney angegriffen. Es handelte sich um den ersten tödlichen Haiangriff vor der größten Stadt Australiens seit fast 60 Jahren - und er war besonders grauenvoll: Das Opfer wurde so zerfleischt und zerrissen, dass es vorerst nicht identifiziert werden konnte.

Bei dem Tier soll es sich um einen Weißen Hai gehandelt haben. Er griff den Schwimmer laut Zeugen direkt von unten an, zog ihn (oder sie) in die Tiefe und „kaute auf ihm herum", wie es ein Angler formulierte. Das Wasser schäumte an der Unglücksstelle, als habe jemand „ein Auto ins Meer geworfen", wie es hieß, und färbte sich rot.

Zahlreiche Augenzeugen

Zahlreiche Menschen am Ufer, das sich an dieser Stelle teilweise deutlich und klippenhaft übers Meer erhebt, konnten nur hilflos zusehen. Schauplatz war Little Bay Beach, ein Strand bzw. eine Bucht vor Little Bay, einem Vorort im Südosten von Sydney unweit des Flughafens.

Menschen auf Jetski und in Motorbooten fuhren an die Unglücksstelle, konnten aber genausowenig tun wie die Rettungskräfte, die auch Hubschrauber einsetzten. Offenbar wurden einige Leichenteile später angeschwemmt.

Hubschrauber und Jetski im Sucheinsatz vor Little Bay Beach. SMH/Rhett Wyman

Es war der erste tödliche Vorfall dieser Art vor Sydney seit 1963. Damals wurde die australische Schauspielerin Marcia Hathaway (32) von einem Hai in der Sugarloaf Bay angegriffen. Das ist eine kleine Bucht im sogenannten Middle Harbour nördlich von Sydney, einer „ertrunkenen Flussmündung" - darunter versteht man einen Fluss, in dessen Unterlauf das Meer weit ins Landesinnere vordringt. Hathaway stand damals nur etwa sieben Meter vom Ufer entfernt in hüfthohem, schlammtrübem Wasser, als der Hai angriff. Sie verblutete auf dem Weg ins Krankenhaus.

2009 wurde ein Marinetaucher im Hafen von Sydney von einem Hai angegriffen. Der Mann überlebte schwer verletzt, er verlor Teile zweier Gliedmaßen.

Der jetzige tödliche Angriff war heuer der erste in Australien. 2021 wurden dort drei Menschen durch Haie getötet, 2020 sogar acht.

Die gefährlichsten Gewässer der Welt

Statistiken einer Einrichtung der University of Florida zufolge, die bis 1580 (!) zurückgehen, sowie laut anderen Datenquellen ist Australien mit bisher rund 680 Fällen das Land mit der zweithöchsten Zahl registrierter Hai-Attacken nach den USA (rund 1560). Allerdings enden die Fälle vor Australien viel häufiger tödlich: Laut den Zählungen gab es dort bisher mindestens 290 Hai-Tote, in US-Gewässern (inklusive von Hawaii und US-Besitzungen im Pazifik und in der Karibik) mehr als 180. Die hohe Todesquote in Australien wird vor allem der Tatsache zugeschrieben, dass keine Landesgewässer sonst dermaßen viele Haiarten (rund 180) beherbergen und von den 26 Arten, die Menschen bekanntermaßen schon attackiert haben, gleich 22 dort vorkommen.

Die meisten Haiangriffe Australiens gab es vor den Bundesstaaten New South Wales (rund 270), Queensland (199) und Western Australia (107).

Haiangriffe gibt es auch in Europa

Auf der Liste der Uni Florida folgen bei den Haiattacken Südafrika (258), Brasilien (110) und Neuseeland (56). Auch europäische Staaten sind dabei, etwa Griechenland (15), Italien (13), Spanien (6), Frankreich (5).

Anno 2021 zählte man weltweit 73 Haiangriffe, davon 47 in den USA, zwölf in Australien und drei in Brasilien. Es gab total neun Todesopfer: nämlich in Australien (3), Französisch-Neukaledonien (2) sowie je eines in den USA, Brasilien, Neuseeland und Südafrika.

Zahlreiche Städte und Gemeinden Australiens betreiben teils seit Jahrzehnten umfangreiche Hai-Abwehrmaßnahmen, etwa in Form von Netzen, Unterwasser-Horchstationen und Beobachtern auf Türmen am Strand, mittlerweile sind auch Überwachungsdrohnen im Einsatz.

>>> Bericht plus Video im Sydney Morning Herald

>>> International Shark Attack File

>>> Bericht über den Angriff von 1963

(Reuters/Wolfgang Greber)