Japans Wirtschaft leidet unter Abschottung

Japan leidet an Überalterung und sinkender Bevölkerungszahl: Die restriktive Coronapolitik hat dieses Problem verstärkt.

Japan hat die Pandemie bisher mit wenigen Infektionen überstanden, ein Grund sind weitgehend geschlossene Grenzen. Doch die Abschottung schadet der Wirtschaft. Nun wagt die Regierung eine kleine Öffnung.

Als Matthew Wilson vor einer guten Woche zur japanischen Presse sprach, war ihm anzumerken, dass er seine Wut unterdrücken musste. „Ich bin diesem Land verbunden, seit ich 19 Jahre alt war“, sagte der Präsident der US-amerikanischen Temple University in Tokio. „Und ich wäre nie hierhergekommen, wenn die Grenzen geschlossen gewesen wären. So wäre ich auch nie zu dem Fürsprecher und Botschafter dieses Landes geworden, der ich heute bin.“ Aber nun, so der Juraprofessor, entgehen Japan zahllose zukünftige Botschafter. „Ich sage dies mit großer Sorge.“

Es sind Sorgen, die seit Monaten aus allen Ecken zu hören sind. Seit Beginn der Pandemie hat Japan weitgehend seine Grenzen geschlossen gehalten. Was dazu beigetragen hat, dass die Corona-Infektionszahlen bis heute noch relativ gering sind, richtet allmählich aber auch großen Schaden an. Die Zahl derer, die wegen der strengen Grenzpolitik trotz gültiger Visa nicht ins Land einreisen können, wird auf 300.000 bis 400.000 Personen geschätzt. Es handelt sich um Ehepartner, Kinder, Akademikerinnen und Akademiker, Studierende, Geschäftsleute.