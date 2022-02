Die positiven Spiralen des Skifahrens

Prädikat sehenswert: Wieso das Slalom-Silber von Johannes Strolz sogar sein Gold-Märchen aus der Kombination übertrumpft. Ein virtuoser zweiter Teil für den Winter-Blockbuster aus Vorarlberg. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten.

Für einmal war die Fortsetzung des Blockbusters um keinen Deut schlechter als der umjubelte Teil eins. Umgelegt auf die Ski-Welt bescherte die alpine Kombination diesen Winterspielen das größtmögliche rot-weiß-rote Märchen – der eigentlich im Skiverband aussortiert gewesene Johannes Ewald Strolz fuhr zu Gold und in seines Vaters Fußstapfen. Doch selbst der Olympiasieger wusste nach der Kombi: „Unheimlich schade, dass so wenige am Start gewesen sind.“

Weil Gold aber nun einmal Gold ist, legte der 29-jährige Vorarlberger mit der Medaille in der Tasche einen unbekümmerten Olympia-Slalom nach, an dessen Ende klar war: Das Strolz-Märchen von Peking bekam einen mehr als würdigen zweiten Teil verpasst.

Olympisches Slalom-Silber, geschlagen nur vom Franzosen Clément Noël (er war um 0,61 Sek. schneller), dem aktuell Besten im Stangenwald, muss Strolz auf vielen Ebenen Genugtuung verschafft haben. Er bestätigte seinen Sensationssieg beim Adelboden-Weltcup im Jänner und pulverisierte in seiner Spezialdisziplin, dieses Mal gegen die versammelte Weltelite, jeden kleinsten Verdacht, dass er nur ein „One-Hit-Wonder“ in der längst totgesagten alpinen Kombination gewesen sei.