Ronald Leitgeb: Streitbarerer Geist als visionärer Wegbereiter

Tennismanager Ronald Leitgeb verstarb im Alter von 62 Jahren unerwartet in Kitzbühel. Seine Karriere ist eng an Thomas Musters Erfolge geknüpft, legendäre Daviscup-Hits und erbitterte Duelle mit Österreichs ideenlosen Funktionären.

„Treffen wir uns wieder im Hotel Imperial. Dort haben wir unsere Ruhe, außer der Niki Lauda ist da. Dort frühstücke ich so gerne!“ Ein Interview mit Ronnie Leitgeb, das nicht am Telefon geführt sein sollte, weil scharfe Kritik und flotte Aussagen zu erwarten waren, bedurfte einer gewissen Zeitlosigkeit. 24 Stunden später, um sieben Uhr früh, war es so weit. Er winkte, den Namen seines Gegenübers hatte er wieder einmal getrost verdrängt, jedoch die Herkunft blieb ob Veli Paloheimos Heimat erinnerlich. Bei der Bestellung zeigte Leitgeb vor, warum er landesweit als Sport-Guru bekannt war: „Eine Kanne schwarzer Kaffee. Dazu einen halben Apfel, in Scheiben geschnitten bitte . . .“

Dann referierte er, über Thomas Muster, was früher anders, besser war. Wie er arbeitete. Wieso Markus Rogan Österreichs bester Schwimmer war. Was Tennis in Österreich war, ist, sein könnte in St. Pölten, Pörtschach, Kitzbühel, oder doch besser in Nizza, Marbella und Lyon. Mit seiner ATP-Lizenz da, oder vermietet dort. Was Tennis sein sollte, als er ÖTV-Präsident war. Leitgeb scheute keinen Konflikt. Er machte selbst sehr gern Druck.