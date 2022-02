Spitäler: Ein Drittel des Essens landet im Müll

30 Prozent der Krankenhaus-Speisen wird weggeworfen: Zu große Portionen und fix vorgegebene Menüs sind Mitgründe für die Lebensmittelverschwendung, die laut EU-Vorgabe bis 2030 um die Hälfte reduziert werden muss.

15.000 bis 25.000 Tonnen Lebensmittel werden in den 264 heimischen Spitälern pro Jahr weggeworfen. In den rund 900 Pflegeheimen sind es zwischen 20.000 und 25.000 Tonnen.

Viel zu viel, findet „United Against Waste“, eine Initiative, die sich der Vermeidung von Lebensmittelabfällen verschrieben hat und die unter anderem von einigen Bundesländern und Institutionen (wie dem Wiener Gesundheitsverbund) getragen wird. „United Against Waste“ hat dabei eineinhalb Jahre ein Monitoring bei elf Krankenhaus- und Pflegeheimträgern durchgeführt und dabei die Lage in jeweils 37 Spitälern und Pflegeheimen analysiert.

Die Ausgangslage

In den österreichischen Spitälern landet fast ein Drittel (30 %) der ausgegebenen Essensmengen im Abfall. In den heimischen Pflegeheimen sind es im Schnitt 22 Prozent. Und damit deutlich mehr als etwa in Betriebsküchen, wo im Schnitt nur 13 Prozent des Essens weggeworfen werden.

„Es gibt also einiges an Handlungsbedarf“, sagt Franz Tragner von „United Against Waste“ – will doch der Gesundheitsbereich die Lebensmittelabfälle bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Ein ambitioniertes und auch nicht ganz freiwilliges Ziel – ist ebendieses doch auch von der EU vorgeschrieben.