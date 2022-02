Gscheid verschneit: Loipen auf knapp 1000 Meter Höhe

Eine Hangloipe ohne Hang, ein Hang mit Loipe und eine Facebook-Gruppe mit aktuellen Tipps.

Wer weiß schon, wie lang sich der Schnee noch hält, wenn es dieser Tage wärmer wird? Fest steht aber: Im Nordischen Zentrum St. Aegyd am Neuwalde, das fünf kleine Loipengebiete im Bezirk Lilienfeld vereint und von dem hier im Sport-Club neulich schon einmal die Rede war, gehören die Langlauftrassen auf dem Kernhofer Gscheid noch zu den schneesichersten. Am Mittwoch lagen sogar ein bis zwei Zentimeter Neuschnee auf dem kompakten Untergrund.

Zusätzlich zu den beiden Loipen gibt es noch die Göllerloipe in einer Genuss-Variante Grafik: "Die Presse"/Petra Winkler

Die großzügig angelegten und für Skater wie klassische Läufer präparierten Strecken mäandern durch ein Hochplateau auf knapp 1000 Meter Seehöhe nördlich des Göllers (1766 m). Die Sonnenhangloipe, die ihrem Namen zum Trotz gemütlich flach verläuft, hat einen ihrer Einstiege beim „Gschoadwirt“ (Mi, Do Ruhetag – sonst auch Ski- und Schuhverleih); sie führt zum nahen Wirtshaus Göllerblick (Mo, Di Ruhetag). Hunger und Durst zu leiden hat hier oben also niemand. Wer Kalorien verheizen will, kann beim Göllerblick die Straße überqueren und von den beiden teilweise parallel verlaufenden Göllerloipen die Variante „Training“ laufen. Die führt, im Gegensatz zur Hangloipe, doch glatt mehrmals den Hang hinauf und wieder herunter. Im Flachen kann man sich dann an manchen Tagen auch bei einer kleinen Hütte direkt an der Loipe laben, die – nur bei besonders schönem Wetter und wenn viele Leute unterwegs sind – vom Gschoadwirt betrieben wird.

Die Gegend hier im südlichen Niederösterreich bietet in diesem Winter erfreulich viele Langlaufgelegenheiten. Eine Facebook-Gruppe, die, ähem, ich selbst zum einfachen Austausch von aktuellen Loipeninfos ins Leben gerufen habe („Langlaufen in Wien, NÖ und Steiermark“) und die in dieser Woche die 500-Mitglieder-Marke geknackt hat, bietet dazu ständig neue Anregungen. So auch über die Lassingtalloipe bei Annaberg, die nur 20 Autominuten vom Gscheid entfernt ist und die ich dann gleich mitgenommen habe. Soziale Netzwerke können ja doch zu etwas gut sein.

