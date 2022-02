Digitale Schönheit hat einen hohen Preis

Sechs Selfie-Apps wurden von dem deutschen Verbraucherportal mobilsicher.de verkauft: Die digitale Schönheit ist ein lukratives Geschäft, die eigenen Daten liefert man dafür auf dem Silbertablett.

Handy statt Schönheitschirurg: Mit Selfie-Apps kann das Spiegelbild je nach eigenem Belieben verändert werden. Größere Lippen, kleinere Nase und gleich noch eine neue Frisur. Besonders in Lockdown-Zeiten beliebt: Den neuen Lippenstift einfach online ausprobieren - garantiert keimfrei. Alles nur ein paar Klicks entfernt. Die Anbieter dieser kostenlosen Apps sind aber gierig. Gierig nach Daten. Wie eine Untersuchung des Verbraucherschutzportals mobilsicher.de zeigt, werden die biometrischen Daten im großen Stil verkauft.

Sechs Apps hat sich das Portal vorgenommen und auf ihren Datenschutz untersucht. Eines vorweg: Von der Hälfte sollte man dringlichst die Finger lassen. Für die anderen drei rät mobilsicher.de zu der Installation von Tracking-Blockern. Doch dazu später mehr.

Analysiert wurden:

Photo Lab Bildbearbeitung (Linerock Investments, britische Jungferninseln)

Bildbearbeitung (Linerock Investments, britische Jungferninseln) YouCam MakeUp : Selfiekamera (Perfect Corp., Taiwan)

: Selfiekamera (Perfect Corp., Taiwan) BeautyPlus-Foto ,Retusch,Filter (Pixocial, Singapur)

,Retusch,Filter (Pixocial, Singapur) FaceApp : Gesichtsbearbeitung (FaceApp Technology Ltd., Zypern)

: Gesichtsbearbeitung (FaceApp Technology Ltd., Zypern) Perfect365 : Gesichts-Make-Up, (Perfect365, Inc., USA)

: Gesichts-Make-Up, (Perfect365, Inc., USA) Facetune2 (Lightricks Limited, Israel)

Denn immerhin wurden diese Apps allein im Google Play Store mehr als 500 Millionen Mal heruntergeladen und installiert. Die zentrale Frage: Was passiert mit den Bildern?

Katzenohren, große Augen, schmale Nase, volle Lippen: Damit diese digitale Selbstoptimierung stattfinden kann, analysieren alle diese Apps zuerst das hochgeladene Foto, beziehungsweise Video. Die Vermessung des Gesichts passiert innerhalb von Sekunden. Voilà, das eigene Konterfei ist digital erfasst und mit diesen biometrischen Merkmalen kann man maschinell jederzeit identifziert werden. Dabei machen nicht alle Apps genaue Angaben dazu, ob sie aus den hochgeladenen Fotos biometrische Daten generieren: "Bei FaceApp sind es „künstliche neuronale Netze“, die das Gesicht untersuchen, Photo Lab möchte „nötige Schlüsselpunkte auf dem Gesicht finden“ und bei YouCam MakeUp ist von „Gesichtsmerkmalsvektoren“ die Rede. Einzig Perfect365 nennt biometrische Daten explizit als Daten, die erfasst werden können", schreibt mobilsicher.de in der Auswertung.

Der große Ausverkauf der Daten

Gemeinsam haben sie aber alle eines: Werbung. Sobald ein Nutzer angemeldet ist, wird das an Drittanbieter gemeldet. Die App Perfect365 gar über 20 davon, wovon 14 die Werbe-ID erhielten. Dabei handelt es sich um eine Kennung, mit der "Informationen aus der App-Nutzung einem bestehenden Personenprofil zugeordnet werden können".

Insbesondere die Datenschutzerklärung jener App hat es den Verbraucherschützern zufolge in sich: Demnach wurden innerhalb der letzten 12 Monate umfangreiche Datensätze über die Nutzer an Dritte verkauft. Der US-Anbieter hat dabei die vollen Namen, biometrische Daten, Standortinformationen sowie alle anderen Daten, die als Nutzer bei der Anmeldung angegeben werden können, verkauft.

Ähnlich geht auch die App Youcam MakeUp aus Taiwan vor. Hier wurden alle in der App geteilten Informationen - wie über den Hautzustand (Pickel, Unreinheiten, T-Zone) - für Werbezwecke genutzt und ebenfalls an Dritte weitergegeben. In der Erklärung wird die Weitergabe von Namen, E-Mail-Adressen, Fotos und Videos an Werbepartner ausgeschlossen. Die Werbe-ID (siehe oben) aber zumindest an Meta weitergegeben wird, können diese dort mit den vorliegenden Daten problemlos verknüpft werden.

Werbe-Tracker blockieren mit Hilfe einer App

Hinzu kommt, dass sich in den Apps zahlreiche Werbe-Tracker finden ließen, wodurch Daten an Google, Facebook und Co. weitergeleitet werden. In Kombination mit den Werbe-IDs lässt sich dann dort ein sehr detailliertes Bild über jeden einzelnen Nutzer verknüpfen. In vielen Fällen liefert eine App nur ein Fragment über eine Person. Doch mit den vielen auf dem Smartphone installierten Apps ergibt sich ein ziemlich detailliertes Bild über eine Person.

Grundsätzlich, so mobilsicher.de, sollte man von Perfect365, YouCam MakeUp und Facetune2 die Finger lassen. Die anderen drei Apps können genutzt werden. Es wird aber empfohlen, einen Tracking-Blocker wie Blokada zu installieren. Dadurch wird der Kontakt zu bekannten Werbenetzwerken verhindert. Ab Android 12 kann die Werbe-ID sogar gelöscht werden, um personalisierte Anzeigen und das Erstellen eines Profils zu verhindern.