Slowakischer Premier: „Wir stärken die Ostflanke der gesamten Nato“

Der slowakische Regierungschef, Eduard Heger, verteidigt den bilateralen Militärvertrag mit den USA, führt die niedrige Impfrate auf Desinformation zurück und kündigt die Inbetriebnahme von Block 3 des Atomkraftwerks Mochovce für März an.

Die Presse: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts hat Ihre Regierung einen Militärvertrag mit den USA abgeschlossen, der den USA insbesondere erlaubt, die beiden Militärflughäfen im Land auszubauen und zu nutzen. Warum ist dieser Vertrag notwendig, genügt nicht schon die Nato-Mitgliedschaft?

Eduard Heger: Erstens definieren wir in allen unseren sicherheitspolitischen Dokumenten, wie etwa der nationalen Sicherheitsstrategie, klar, dass wir die Ostflanke der gesamten Nato stärken. Und wir erklären in diesen Dokumenten auch, dass die USA der strategische Partner der Europäischen Union und der Slowakei sind. Ein erster wesentlicher Teil dieser Dokumente ist vom Nationalrat, dem Parlament der Slowakischen Republik, beschlossen worden. Und wir als Regierung respektieren natürlich jede solche Entscheidung.

Zweitens geht es um die Sicherheit unserer Bürger und die Bewahrung unserer Souveränität. Gerade in diesen Tagen sehen wir, wie wichtig kollektive Verteidigung ist, der Zusammenhalt zwischen Verbündeten, wie wichtig das Bündnis selbst ist. Das alles ist ein klarer Beweis dafür, dass so ein Vertrag seine Berechtigung hat. Gar nicht davon zu reden, dass wir das letzte Land der Nato-Ostflanke sind, das so einen Vertrag abschließt. Diesen Vertrag haben übrigens unsere Vorgänger (als Regierende, Anm.) vorbereitet, die ihn jetzt leider kritisieren.

Wie erklären Sie die Ablehnung durch eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung?