Kaillie Humphries, die Vorkämpferin im Eiskanal

Nach Mono-Gold jagt Kaillie Humphries das Double. Die Mission der Neo-US-Pilotin umfasst jedoch mehr als Siege: Gleichberechtigung und Schutz vor übergriffigen Trainingsumgebungen.

Yanqing/Wien. Trophäen sind für Kaillie Humphries eigentlich nicht das Wichtigste, und doch lassen sich die Wendepunkte ihrer Karriere daran festmachen. Als 1988 in ihrer Heimatstadt Calgary Olympiamedaillen verteilt wurden, war die Begeisterung der damals Dreijährigen geweckt. Als sie einige Jahre später ihren Traum von Gold am Esstisch verkündete, soll die Mutter „Okay, setz dich hin und iss auf“ darauf geantwortet haben.

Als Humphries 2012 den ersten WM-Titel einfuhr, war klar, dass der verletzungsbedingte Wechsel von Alpinski zum Bob richtig war – und der Weg für Frauen in diesem Sport noch ein sehr weiter. Denn damals gab es für die Weltmeisterin keine Trophäe. Erst als die gebürtige Kanadierin sich anschickte, diesen Missstand selbst zu beheben, wurde der Weltverband aktiv. Viermal nahm Humphries den neuen Pokal seither entgegen und verpasste ihm einen neuen Sockel, um Platz für die Namen vergangener und künftiger Champions zu schaffen. „Ich kam an einen Punkt meiner Karriere, an dem es nicht mehr um mich ging, sondern darum, etwas zu bewirken“, erklärte die heute 36-Jährige der Zeitung „USA Today“. „Ich stehe auf den Schultern aller Frauen vor mir. Und ich möchte sicherstellen, dass alle nach mir noch mehr Möglichkeiten haben.“