Hat Ericsson den IS bestochen?

via REUTERS

Telekom-Netzwerkausrüster Ericsson gesteht Korruptionsvorwürfe im Irak ein. Mitarbeiter müssen gehen.

Hat Ericsson den Islamischen Staat bestochen? Aktuell deutet alles darauf hin, und der Telekom-Netzwerkausrüster Ericsson aus Schweden hat in einer Pressemitteilung eingeräumt, dass bei einer internen Untersuchung der Aktivitäten des Unternehmens im Irak „schwerwiegende Verstöße gegen Regeln und die Geschäftsethik“ festgestellt wurden. Damit reagiert das zu den führenden Netzwerkausrüstern weltweit zählende Unternehmen auf eine Enthüllungsreportage des öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehens SVT in Zusammenarbeit mit dem internationalen Journalistennetzwerk ICIJ.

Solche Anschuldigungen wirken sich natürlich auch sofort auf die Aktienkurse aus: Die Ericsson-Wertpapiere werden an der Börse in Stockholm ausgegeben und sackten daraufhin ordentlich ab. Am Mittwoch lag der Kurs zuletzt bei rund 100 Schwedischen Kronen und verlor damit um über zwölf Prozent.