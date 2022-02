Erste Signale für nachlassende Inflation aus China

Die Inflation bei den chinesischen Produzentenpreisen schwächt sich ab. Das dürfte auch in Europa spürbar werden. Gleichzeitig droht durch eine Berechnungsänderung ein Inflationsschub.

Wien. China läuft seit Ausbruch der Coronapandemie dem Westen wirtschaftlich voran. So produzierten die chinesischen Industriebetriebe bereits wieder voll, als in den USA und Europa diverse Einschränkungen noch zu verringertem Ausstoß führten. Daher war auch die Inflation aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der durchbrochenen Lieferketten im Reich der Mitte zuerst spürbar. Die Produzentenpreise – also jene Preise, die für die Güter ab Werk gezahlt werden müssen – erhöhten sich in China bereits Anfang 2021 spürbar, als in Europa die Inflation noch bei rund einem Prozent lag.

Demnach sind es durchaus positive Nachrichten, die am Mittwoch aus Peking vermeldet wurden. So sind die Produzentenpreise in China im Jänner um 9,1 Prozent gestiegen. Das ist zwar immer noch ein hoher Wert, allerdings ist er gleichzeitig so niedrig wie seit vergangenem Juli nicht mehr. Im Dezember lag die Produzentenpreis-Inflation in China noch bei 10,3 Prozent. Und die meisten Analysten hatten ebenfalls mit einer stärkeren Teuerung im Jänner gerechnet.

Schlägt Verlangsamung durch?