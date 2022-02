Warum Corona-Regeln und Masken fallen

Trotz aktuell hoher Infektionszahlen kippt der Bund per 5. März fast alle Pandemiemaßnahmen. Was sind die Gründe dahinter?

Am 16. März 2020 ist Österreich zum ersten Mal in einen Lockdown gegangen, zunächst noch ohne Maskenpflicht. Knapp zwei Jahre später, am kommenden 5. März, soll das Maskentragen in wenigen Bereichen wie etwa der U-Bahn alles sein, was an die Pandemie erinnert. Das sieht der Plan der türkis-grünen Bundesregierung vor, den sie am Mittwoch verkündete. Gleichzeitig betonten Kanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Die aktuellen Infektionszahlen – von Dienstag auf Mittwoch wurden 38.256 Neuinfektionen gemeldet – belegen das auch. Wie passt das mit den Öffnungsschritten zusammen, und was wird nun künftig wo gelten?