Adamu brachte Salzburg in Führung.

Salzburg fehlen nur wenige Minuten, um Bayern Münchens Starensemble im Hinspiel zu bezwingen. Das 1:1 lässt für das Rückspiel hoffen.

Wenn Österreichs Meister dem deutschen Pendant, in diesem Fall dem ruhmreichen FC Bayern München, im Vorfeld eines Spiels einen großen Kampf verspricht und allen Ernstes mit einer Sensation liebäugelt, dann muss die Fußballwelt ein Stück weit aus den Fugen geraten sein. Salzburg beließ es Mittwochabend nicht bei Worten, nein, die jüngste Mannschaft der Champions League ließ Taten folgen. Ein Tor von Junior Adamu (21.) ließ die Mannschaft 89 Minuten vom Sieg träumen, ehe Kingsley Coman kurz vor Schluss doch noch zum Ausgleich traf (90.). Das Rückspiel steigt am 8. März in München.

Red Bull Salzburg, und das ist eine Errungenschaft etlicher vielversprechender Auftritte auf europäischem Parkett in den vergangenen Jahren, setzt sich keine Grenzen mehr. Weder im Kopf, noch auf dem Spielfeld, völlig unabhängig davon, wie der Gegner heißt. Also hatte man sich auch gegen den FC Bayern München, eine der besten Vereinsmannschaften der Welt, eine Überraschung zugetraut. Man wolle die Bayern „jede Sekunde stressen“, hatte Verteidiger Maximilian Wöber in den Tagen vor dem Showdown der „Presse“ versichert.