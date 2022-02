Ist Österreich zu klein für Sie, Lars Feld?

(c) Mirjam Reither

Der deutsche Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, Lars Feld. Hier bei einem Gespräch im Büro der Agenda Austria.

Der Top-Ökonom ließ das Wiener IHS lange zappeln - und ließ es schließlich abblitzen. Stattdessen wird er oberster Einflüsterer des deutschen Finanzministers Christian Lindner. Über persönliche Enttäuschungen, dringende Empfehlungen und hohe Buchstapel.

Lars Feld sollte eigentlich die Leitung des Instituts für höhere Studien (IHS) übernehmen. Nach mehr als einem halben Jahr ließ er die Verhandlungen jedoch platzen. Über das österreichische Verständnis der Forschungsfinanzierung zeigt sich Feld "not amused". Eines der Hauptprobleme sei auch die mediale Begleitung der Verhandlungen gewesen, so der Ökonom. Als wirtschaftlicher Chefberater von Christian Lindner will er sich aktiv einbringen und "nicht nur von der Seitenlinie reinrufen".

Außerdem erklärt Lars Feld im Gespräch mit "Presse"-Wirtschaftsredakteur David Freudenthaler, an welchen wirtschaftspolitischen Schrauben in Zeiten von Lieferengpässen, steigender Inflation und horrenden Energiepreisen am dringendsten gedreht werden sollte. Mit Blick auf die geopolitischen Konflikte mit Russland und China hebt Feld die Rolle der Außenpolitik als eine der wichtigsten Komponenten einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik hervor.

