Die Teflon-Präsidentin

Kommissionspräsidentin von der Leyen am Mittwochmorgen im Europaparlament in Straßburg.

An Ursula von der Leyen scheint alles abzuperlen: von der Kritik an ihrer Nähe zum Impfstoffhersteller Biontech-Pfizer samt gelöschten SMS bis zum Ärger über ihren saumseligen Umgang mit der Rechtsstaatskrise. Doch die Konfliktscheu der Kommissionspräsidentin wird zusehends zum Problem für die EU.

Eines gestehen auch ihre schärfsten Kritiker Ursula von der Leyen zu: die Kommissionspräsidentin kontrolliert ihr öffentliches Image so diszipliniert wie kaum einer ihrer (durchwegs männlichen) Vorgänger. Jedes Bild, jedes Video, jeder öffentliche Auftritt ist makellos inszeniert. Freilich meidet sie auch jede Situation, in der Unerwartetes auf sie zukommen könnte. Kein Wunder also, dass sie sich am Mittwoch die Aussprache mit dem Europaparlament über das am selben Tag veröffentlichte Urteil des Gerichtshofes der EU über den neuen Mechanismus, mit dem die Kommission rechtsstaatliche Missstände in den Mitgliedstaaten ahnden könnte, erspart hat.

Bloß: ewig wird sie sich nicht vor Konflikten und Grundsatzentscheidungen wegducken können. Denn der Ärger über von der Leyens Problemvermeidung wächst - allen voran im Europaparlament, das über ihre mögliche zweite Amtszeit befinden wird.