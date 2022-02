Zu kalt: Massenstart der Biathlon-Frauen schon Freitag

Während am Freitag "nur" minus 13 Grad Celsius erwartet werden, sollen die Temperaturen am Samstag auf minus 18 sinken.

Lisa Hauser und Katharina Innerhofer bestreiten ihr letztes Olympia-Rennen einen Tag früher als geplant. Der Massenstart-Bewerb der Biathletinnen wurde aufgrund von erwarteter Kälte und Wind von Samstag auf Freitag (8.00 Uhr MEZ) vorverlegt. Während am Freitag "nur" minus 13 Grad Celsius erwartet werden, sollen die Temperaturen am Samstag auf minus 18 sinken. Auch der Massenstart der Männer mit Simon Eder und Felix Leitner findet (programmmäßig) am Freitag, 10.00 Uhr, statt.

Laut Regelwerk des Biathlon-Weltverbands IBU kann ab minus 20 Grad aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gestartet werden, schon bei minus 15 Grad sind eben Konsequenzen möglich.

