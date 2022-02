Frankreich kündigt Ende des Anti-Terror-Einsatzes in Mali an

Frankreich und seine Verbündeten in Europa und Kanada wollen ihre Truppen der Militäroperation „Takuba“ aus dem afrikanischen Land zurückziehen.

Gespräche und Diskussion gab es schon die letzten Tage. Mittwochabend dürfte eine Entscheidung gefallen sein, die Frankreich Donnerstagfrüh verkündete: Frankreich und seine europäischen Partner der Militäroperation "Takuba" ziehen ihre Truppen aus Mali

ab. Die Beratungen über den geplanten Rückzug hätten angefangen, erklärte das französische Präsidialamt. Am Takuba-Einsatz beteiligen sich unter anderem Estland, Italien und Rumänien sowie Kanada.

Neben „Takuba“ sind europäische Soldaten aber Teil der UN-Friedenstruppe Minusma und der europäischen Ausbildungsmission EUTM im Mali. Diesbezüglich gab es vorerst keine weiteren Informationen, was einen möglichen Rückzug betrifft.

Man habe vereinbart, zu prüfen, wie man in der Region trotzdem präsent bleiben könne - besonders im Niger und im Golf von Guinea, hieß es in dem Statement.

Mehrere Probleme in Mali

Die deutsche Bundesregierung hatte sich zuletzt besorgt über die Entwicklung in Mali geäußert und das weitere Engagement in dem Land infrage gestellt. "Die jüngste politische Entwicklung in Mali ist besorgniserregend", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Mit Blick auf eine Abstimmungsrunde bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend fügte er hinzu, dass man sich mit den Partnern eng abstimmen werde und auch in Kontakt mit der Übergangsregierung in Mali sei.

Zuvor hatte bereits die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (FDP) Zweifel am weiteren Einsatz der Bundeswehr in Mali geäußert. "Wenn Wahlen um vier oder fünf Jahre verschoben werden, dann ist dies keine Basis für ein weiteres deutsches Engagement", hatte die SPD-Politikerin am Dienstag erklärt. Zudem kritisierte die Ministerin eine mögliche Zusammenarbeit der malischen Regierung mit russischen Söldnern als völlig inakzeptabel. Die Bundeswehr hat rund 1000 Soldaten als Teil der UN-Friedenstruppe Minusma in Mali stationiert. Weitere etwa 300 Soldaten sind an der europäischen Ausbildungsmission EUTM beteiligt. Die Einsätze dienen dem Kampf gegen radikal-islamistische Gruppen.

(APA/Reuters)