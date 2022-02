30.914 Corona-Neuinfektionen, Hospitalisierungen steigen

Heute, Donnerstag, sind in Österreich erneut über 30.000 neue Fälle von Covid-19 registriert worden. Die Anzahl der Corona-Patienten und -Patienten auf Normalstationen ist um 31 gestiegen.

Am heutigen Donnerstag sind in Österreich 30.914 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Während gestern 38.256 neue Fälle gezählt wurden, waren es vor einer Woche 35.250. Innerhalb der letzten sieben Tage hat die Zahl der Neuinfektionen von Tag zu Tag stark geschwankt. Insgesamt wurden in Österreich bisher 2.393.576 Fälle von Covid-19 bestätigt.

Bei der Anzahl der Hospitalisierungen gibt es erneut einen leichten Anstieg. 31 Corona-Patientinnen und -Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden auf den Normalstationen der Spitäler hinzugekommen. Insgesamt müssen hier nun 2263 Menschen betreut werden. Auf den Intensivstationen hat es seit gestern eine Abnahme von 5 gegeben. Somit befinden sich aktuell 196 Menschen aufgrund einer Corona-Infektion in intensivmedizinischer Behandlung.

32 Menschen sind in den letzten 24 Stunden an oder mit Covid-19 verstorben. Gestern wurden mit 44 Fällen noch ein neuer Jahreshöchstwert gemessen. Die Zahl der Corona-Toten in Österreich steigt somit mit heutigem Stand auf 14.503.

