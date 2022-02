Opfer von Haiattacke in Sydney war 35-jähriger Tauchlehrer

Der Mann hatte für ein Wohltätigkeitsschwimmen trainiert, als er von einem Hai angegriffen wurde. Augenzeugen berichten von einem vier Meter langen weißen Hai. Die Suche nach dem Tier läuft nach wie vor.

In Sydney herrscht nach der ersten tödlichen Haiattacke seit fast 60 Jahren Schock und Entsetzen. Der riesige Raubfisch hatte sein Opfer am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im südöstlichen Vorort Little Bay plötzlich angegriffen. Bei dem Toten handle es sich um einen 35-jährigen Tauchlehrer, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden.

Der Mann habe "katastrophale Verletzungen" erlitten, hieß es kurz nach dem Angriff von den Rettungskräften. Später wurden im Meer menschliche Überreste gefunden.

Erste tödliche Attacke in Sydney seit 1963

Nach Medienberichten soll der Mann fast täglich an dem Strand an der australischen Ostküste geschwommen sein. Am Mittwoch habe er für ein Wohltätigkeits-Schwimmen in der Region trainiert, das am Wochenende stattfinden sollte, aber nun abgesagt wurde.

Der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Dominic Perrottet, sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Statistiken zufolge handelte es sich um die erste tödliche Haiattacke in der Millionenmetropole Sydney seit 1963.

Ein Augenzeuge hatte dem Sender 9News gesagt, er habe Schreie gehört und einen mehr als vier Meter langen Weißen Hai im Wasser gesehen. Ein Fischer, der in der Nähe auf einem Felsen stand, berichtete, der Angriff habe sehr lange gedauert. "Der Hai hat einfach nicht aufgehört. Es war schrecklich." Ein Experte bestätigte der ABC, dass alle Zeichen tatsächlich auf einen Weißen Hai hindeuteten.

„Angriffe von dieser Tragik sehr selten"

Auch am Donnerstag suchten Einsatzkräfte in der Region weiter nach dem Hai. Dabei sollte unter anderem eine Drohne eingesetzt werden. Strände in der Gegend vom berühmten Bondi Beach bis ins rund 30 Kilometer weiter südlich gelegene Cronulla wurden geschlossen, sollten aber am Freitag wieder öffnen.

Ein Regionalpolitiker erklärte, die gesamte Gemeinde sei erschüttert von dem Vorfall. "Es gibt immer Risiken im offenen Wasser, aber die wichtigste Botschaft, die wir für unsere Gemeinschaft haben, ist die, dass Haiangriffe - so tragisch dieser auch war - extrem selten sind." Nach einer Statistik des Taronga Zoos war es die erste tödliche Hai-Attacke in Australien in diesem Jahr.

(APA)