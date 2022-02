Edtstadler hat Corona und verpasst Münchner Sicherheitskonferenz

Die Europaministerin habe keine Symptome und werde bis auf Weiteres ihre Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice absolvieren, teilt das Bundeskanzleramt mit.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat ihre Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz aufgrund eines positiven Corona-Tests abgesagt. Edtstadler wollte an der am Freitag beginnenden, dreitägigen Konferenz gemeinsam mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teilnehmen. Die Europaministerin habe keine Symptome und werde bis auf Weiteres ihre Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice absolvieren, teilte das Bundeskanzleramt Donnerstag mit. Sie sei dreimal geimpft.

Die Außenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte wollen sich am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Beratungen über die Ukraine-Krise treffen. Zu den Teilnehmern der Konferenz werden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen.

(APA)