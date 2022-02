Sturm erreicht in Österreich mancherorts Orkanstärke

In Österreich wurden heute teils Sturmspitzen von 120 km/h gemessen. Auf der A2 ist ein LKW vom Wind erfasst worden und umgekippt. Allein in Niederösterreich hat es 150 Einsätze gegeben.

Verbreitet starker bis stürmischer Wind fegt am Donnerstag über Österreich. Im Norden und Osten des Landes sowie in den Niederungen ist bis in den Nachmittag hinein mit Böen von 80 bis 100 km/h zu rechnen, vereinzelt auch darüber, warnte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Auf vielen Bergen erreichte der Sturm Orkanstärke mit 120 km/h und mehr. In Deutschland hat das Orkantief Ylenia bereits für immense Schäden gesorgt.

Für den Norden Salzburgs, das Burgenland, Ober- und Niederösterreich sowie Wien wurde eine Sturmwarnung ausgesprochen. In Niederösterreich hat es heute bereits 150 Feuerwehreinsätze aufgrund des Wetters gegeben. Auf der A2, der Südautobahn, ist ein LKW durch den Wind umgekippt, die Richtungsfahrbahn Graz wurde vorübergehend gesperrt. Auf der A1, der Westautobahn, sind mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Die Bergungen gestalten sich aufgrund der schlechten Wetterbedingungen schwierig. Auch in den übrigen Bundesländern hat es bereits vereinzelt Sturmeinsätze gegeben, jedoch könnten es bis zum Ende des Tages noch deutlich mehr werden. Bis zum Abend rechne man noch mit kräftigen Sturmböen, sagt Feuerwehrsprecher Philipp Gutlederer.

In der Nacht auf Freitag sollte der Sturm überall abklingen, berichtete die Zamg. Als Sturm-Spitzenwerte am Donnerstagvormittag wurden 148,3 km/h am Feuerkogel (Oberösterreich), 145,8 km/h am Buchberg und 142,6 km/h am Semmering/Sonnwendstein (beide Niederösterreich) gemessen. Auf der Jubiläumswarte in Wien schaffte es die Windspitze immerhin auf 127,1 km/h. An manchen tiefer gelegenen Orten wie Wels/Schleißheim (Oberösterreich), Langenlebarn (Niederöstereich) und in der Wiener Innenstadt brachte es der Sturm auf knapp über 100 km/h.

Wechselhaft und warm, auch am Wochenende

Außerdem bleibt der Donnerstag extrem mild, speziell in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurden stellenweise knapp 20 Grad erreicht. In Eisenstadt kletterte das Thermometer auf 19,9 Grad. Knapp dahinter folgten mit 19,8 Grad Wiener Neustadt und Mattersburg. In der Wiener Innenstadt hatte es 18,2 Grad. Temperatur-Rekorde für diesen Monat wurden allerdings nicht gebrochen. Die stammen mit 24,2 Grad vom 28. Februar 2019, gemessen in Güssing (Burgenland) und Deutschlandsberg (Steiermark).

Sehr wechselhaftes, windiges und mildes Wetter wird auch über das Wochenende zu erwarten sein. Neben sonnigen Abschnitten gibt es am Freitag immer wieder auch Phasen mit dichteren Wolken, vor allem im Norden und Nordosten. Diese bleiben aber die meiste Zeit harmlos, lediglich in der Früh können im Nordosten noch letzte Regenschauer niedergehen. Der Wind weht zunächst mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, tagsüber nur in einzelnen Föhntälern der Alpennordseite und am Alpenostrand teils recht lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus drei bis plus sieben Grad, die Tageshöchstwerte bei neun bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Rheintal.

Der Samstag startet im Ostalpenraum mit vielen dichten Wolken und Regen oder Schneefall entlang der Alpennordseite bei einer Schneefallgrenze zwischen 800 und 1200 Meter Seehöhe. Am Vormittag verlagert sich der Niederschlag in den Süden und von Norden her lockert die Bewölkung auf. Am Nachmittag ist es im Norden und Nordosten oft schon sonnig. Der Wind bläst tagsüber oft lebhaft aus West, nur im Süden und Südosten bleibt der Wind schwach. In der Früh zeigt das Thermometer null bis plus sieben Grad, am Tag maximal sechs bis elf Grad.

Graupelschauer am Sonntag erwartet

Unter dem Einfluss einer nordwestlichen Höhenströmung gestaltet sich das Wetter am Sonntag an der Alpennordseite verbreitet unbeständig und windig. Bei den Schauern, die durchziehen, sind neben Regen- auch ein paar Graupelschauer dabei. Gebietsweise ist es zwar stärker bewölkt, zwischendurch zeigt sich aber zeitweise die Sonne. Weitgehend trockenes Wetter mit mehr Sonne ist an der Alpensüdseite zu erwarten. Hier bleibt es oft schwach windig, während ansonsten der Wind aus westlichen Richtungen immer wieder kräftige Böen bringt (Frühtemperaturen: minus fünf bis plus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen: sechs bis 13 Grad).

Am Montag quert in einer stürmischen Nordwestströmung eine Kaltfront Österreich während der ersten Tageshälfte, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 500 Meter ab. Am Nachmittag lockern die Wolken auf, in den Nordstaugebieten halten sie sich noch zäher. Verbreitet bläst lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest, im Süden bleibt er schwächer und lebt erst am Nachmittag etwas auf. Die Frühtemperaturen erreichen je nach Wind minus drei bis plus sechs Grad, am Tag hat es höchstens sieben bis 13 Grad. Auch am Dienstag bleibt das Wetter unbeständig, so die Zamg.

(APA/red.)