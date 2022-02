Ermittlungen gegen Triebwagenführer nach S-Bahn-Unfall bei München

Die Bergung der Züge, die am Montag in Bayern kollidiert sind, hat begonnen. Insgesamt hat es rund 40 Verletzte gegeben. Aktuell wird geprüft, ob es sich um menschliches Versagen gehandelt hat.

Nach dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen im bayrischen Landkreis München ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen der beiden Triebwagenführer. Nach derzeitigem Stand habe der 54-Jährige nach dem Halt in Ebenhausen seine Fahrt Richtung München fortgesetzt und dabei vermutlich ein Haltesignal überfahren, teilten Ermittler am Donnerstag in München mit. Noch sei es aber zu früh zu sagen, ob es sich um menschliches oder technisches Versagen handle.

Die Wohnung des Beschuldigten sei bereits durchsucht worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding. Der Mann sei auch bereits vernommen worden, habe aber zunächst keine Angaben gemacht. Von beiden beteiligten Triebwagenführern wurden Blutproben genommen, die jedoch keinerlei Hinweise etwa auf Alkoholkonsum enthielten. Auch die Handys der beiden wurden sichergestellt.

Leiding erläuterte, dass die auszuwertende Datenmenge ähnlich groß sei wie nach einem Flugzeugabsturz. Deshalb brauche es Geduld, um die Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten. Zudem: "Menschliches Versagen ist nicht gleichzusetzen mit vorsätzlichem Handeln, da gibt es einen großen Unterschied in rechtlicher Hinsicht."

Dauer der Bergungsarbeiten noch nicht absehbar

Bei dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen auf eingleisiger Strecke nahe München war am Montagnachmittag ein Fahrgast gestorben. 18 Menschen kamen in Krankenhäuser, davon waren sechs schwer verletzt. Unter letzteren sind auch die beiden Triebwagenführer; sie sind noch im Krankenhaus. Die Gesamtzahl der Verletzten lag nach Polizeiangaben vom Donnerstag bei mehr als 40. In den beiden Zügen saßen jeweils rund 60 Menschen.

Unterdessen begann die Deutsche Bahn am Donnerstag mit der Bergung der Züge. Eine Spezialfirma rückte am Morgen mit einem Kran an der Unglücksstelle bei Schäftlarn an. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk unterstützen die Aktion. Eine Diesellok brachte einen Gerätezug mit Spezialwerkzeugen. Zur Vorbereitung war bereits am Vortag der Fahrdraht der Oberleitung auf einer Länge von mehreren hundert Metern abgebaut worden. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist laut DB noch offen.

