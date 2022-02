Die Parfumbranche und ihre veralteten „Orient"-Fantasien

Drucken

Hauptbild • Überholt. Die Begrifflichkeit verweist auf eine andere - ebenso vergangene wie überholte - Welt. Hier: "Einer Sultanin wird eine Tasse Kaffee von einer Sklavin überreicht", Charles-André van Loo, 1747. • Charles-André van Loo, The Yorck Project (2002) via Wikimedia Commons.

Die Debatte um die veraltete und strittige Bezeichnung der „orientalischen“ Düfte zeigt, wie schwer sich die Parfumbranche damit tut, auf der Höhe der Zeit zu agieren. Selbst riesige Konzerne wie L'Oréal, Guerlain oder Puig leisten sich den Luxus, nicht klar Position zu beziehen.

Andy Warhol tat es, wie er später in seinen Tagebüchern vermerkte, unendlich leid, die Party auf der im East Harbor von New York liegenden Peking versäumt zu haben: 1978 schmiss Yves Saint Laurent zur Lancierung seines Parfums „Opium“ in den USA nämlich eine der legendärsten Feiern des Jahrhunderts auf dem Schiff. Aus heutiger Perspektive fallen auf den Partybildern der High Society (exklusive Warhol) vor allem jene Outfits negativ auf, bei denen sich Gäste in abstruse fernöstlich angehauchte Kostüme gehüllt hatten. Irgendwo zwischen Faschingstreiben und völlig inkorrektem, aber damals wohl noch irgendwie akzeptablem „Yellow Facing“ sind diese Fantasiegewänder angesiedelt.

Doch die US-Lancierung des Dufts wurde auch von einem echten Skandal begleitet: Chinesisch-amerikanische Interessensvertretungen kritisierten, dass das Parfum eine Droge verherrliche, die in China für erhebliche Suchtprobleme und wirtschaftliche Abhängigkeit von Lieferanten in den USA oder dem Vereinigten Königreich gesorgt habe – man denke auch an die Opiumkriege Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Aufschrei verhallte, „Opium“ wurde zum Kassenschlager, einem der präsentesten Düfte der Achtzigerjahre und existiert, als Lizenz von L’Oréal, auch heute noch in unzähligen Varianten.

2016 tilgt Obama den „Orient“

Thematisch passend, doch in einer völlig anderen Sphäre, geschah 1978 in New York noch etwas: Edward Said, Literaturprofessor an der Columbia University, brachte eine Studie mit dem Thema „Orientalism“ heraus, die sich als bahnbrechend erweisen würde. Said arbeitete heraus, dass der Begriff des „Orients“ und die damit verknüpfte Imagologie ein unpräzises Konstrukt aus einer eurozentrierten Perspektive darstellen: Wo genau jener Osten liegt, auf den sich der „Orient“ seiner Etymologie nach bezieht, ist etwa höchst fraglich, sodass an Saids Buchpublikation im ausgehenden 20. Jahrhundert eine ideengeschichtlich relevante Orientalismusdebatte anknüpfte. In einer neueren Diskurslage kommt der Begriff nicht mehr zur Anwendung, erst 2016 tilgte die Obama-Regierung den Begriff aus allen offiziellen Dokumenten. Im innenpolitischen Zusammenhang der USA wurden „Orientals“ etwa durch „Asian Americans“ ersetzt.

Kosmetikriesen wie L’Oréal, Puig und Guerlain gehen auf Tauchstation.



Die nach und nach erfolgende Sensibilisierung für Aspekte der kulturellen Aneignung und veralteter Terminologien hat mittlerweile auch in einige Domänen der Luxus- und Lifestylebranche Einzug gehalten. So werden etwa unablässig von aufmerksamen Kritikerinnen und Kritikern in sozialen Medien inakzeptable Referenzen in Modekollektionen aufgezeigt. Was allerdings in der dominanten visuellen Produktion schnell ausgemacht und angeprangert wird, ist in der weniger greif- und beschaubaren Welt der Düfte noch weitgehend ohne Entsprechung. Doch schwelt seit einigen Jahren auch eine olfaktorische Orientalismusdebatte, die eine – und damit zurück zu Saint Laurents Party auf der Peking – überaus beliebte Kategorie von Düften ins Visier nimmt.