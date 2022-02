Die Tragödie der Kamila Walijewa mit Ansage

Eiskunstläuferin Kamila Walijewa zerbrach am enormen Druck und wurde nach Stürzen nur Vierte. Haben CAS und IOC die Karriere einer 15-Jährigen mitzerstört? Gold ging dennoch an eine Russin.

Befremdliche Situationen gab es bei diesen Winterspielen viele, doch für jene im Eiskunstlauf konnte Olympia-Gastgeber China mitsamt seiner strengen Corona-Auslegung ausnahmsweise gar nichts. Wenn das Internationale Olympische Komitee (IOC) von der Siegerehrung Abstand nimmt, für den Fall, dass die große Favoritin und Halbzeitführende unter die Top drei kommt, dann ist ein Wettbewerb eigentlich ad absurdum geführt. Unter diesen Vorzeichen ging am Donnerstag die Damen-Kür in der Pekinger Eishalle über die Bühne nachdem der Internationale Sportsgerichtshof (CAS) in einem Eilverfahren der Russin Kamila Walijewa trotz positiven Dopingtests die Starterlaubnis für das Einzel erteilt hatte.

In diesem globalen Wirbel wurde Walijewa, erst 15 Jahre jung und deshalb für die Weltantidopingagentur eigentlich eine besonders zu schützende Person, zur tragischen Figur. Dass die turbulenten Tage am Teenager nicht spurlos vorüber gegangen waren, zeigten zwei Stürze und mehrere Wackler in der Kür – es wurde nur Rang vier. Noch am Eis brach die junge Russin in Tränen aus und verschwand völlig aufgelöst.