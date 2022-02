Bauboom brachte keine Entspannung der Immobilienpreise

Der Wohnungsbau in Österreich erlebt ein Hoch. Die Hoffnung, mehr Neubau würde zu einer Entspannung an der Preisfront führen, hat sich nicht erfüllt. Denn die Nachfrage zieht mit, und das dürfte auch so bleiben.

Dass in Österreich im Rekordtempo gebaut wird, sieht man mit freiem Auge. In Wien jagen sich die Bauträger im Eiltempo gegenseitig den Titel für den höchsten Wohnturm ab – Triiiple, Marina Tower, Danubeflats, um ein paar junge Beispiele zu nennen. Auch in Graz mussten zahlreiche grüne Wiesen neuen Wohnsiedlungen weichen. In den vergangenen Jahren kletterten die Baubewilligungen auf Höchststände. Zu Jahresbeginn 2021 wurden 19.300 Wohnungen zum Bau zugelassen, ein „Rekordwert“, wie die Statistik Austria verlautete. Die Früchte manifestieren sich als Türme, Siedlungen und ganze Stadtteile.

Eine alte Hoffnung hat sich dabei nicht erfüllt: dass ein größeres Angebot das Eigenheim erschwinglicher macht. Die Preise für Wohnimmobilien steigen in Österreich seit Jahren rasant, seit 2008 haben sie sich mehr als verdoppelt. Für eine 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung in Salzburg muss man durchschnittlich 414.000 Euro berappen, so die Zahlen der Plattform Immoscout24. In Wien sind es 528.000 Euro. Nun könnte sich der Markt noch einmal anspannen. Denn der Bauboom neigt sich dem Ende zu. „In Zukunft wird sich das Angebot stark verknappen“, sagt Karina Schunker, Geschäftsführerin des Bereichs Wohnungen der Maklergruppe EHL. Nun muss man dazu sagen, dass Makler ein Interesse an steigenden Preisen haben. Sie haben aber auch einen guten Überblick über den Markt.