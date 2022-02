Pauls Jets: Jung, bunt, wirr – und gar nicht fad

„Jazzfest“, das dritte Album der Wiener Band, tut nur so naiv. Jetzt heben Pauls Jets in Deutschland ab.

„Du wirst schauen, was noch alles Rap sein wird“, krakeelten Pauls Jets vor zwei Jahren auf ihrem Debüt. Jetzt spielt die vierköpfige Band schon auf dem Jazzfest, wie ein kruder Dialog im Titelsong vortäuscht. Ihr herrlich wirres Doppelalbum ist in der deutschen Publikation „Musikexpress“ Platte des Monats. Eine Ehre, die sie wohl in Bälde größere Kreise ziehen lassen wird.

Vorerst grundeln sie also am Jazzfest herum. „Die Jets spielen am Jazzfest! Ja, das geht nicht. Na, um vier am Nachmittag“, heißt es da im Plauderton zu gefährlicher Trommel. Über ihre Performance sagen sie: „Die Musik ist nicht fad.“ Munter spazieren sie durch eine Vielzahl an Genres zwischen Krautrock und Cloud-Rap, entriegeln seltsame Geräusche und singen sich ihre Utopie herbei.

Sie entwerfen sich als „Lazy Generation“. Das Saxofon tönt hier besorgt, aber der Refrain ist unheimlich catchy. In „Büro“ wird der Einbruch des Weltuntergangs in den Alltag imaginiert. Die Musik pendelt zwischen Euphorie und Kakofonie. Der über weite Strecken stoische Gesang Paul Buschneggs strotzt hier vor Weisheiten à la „Wenn du traurig bist, dann geh nicht ins Büro“. Von besonderem Charme ist das leicht verwehte „Der Wecker läutet früh am Morgen“, in dem Bassistin Romy Jakovcic zu einem brummenden Riff sanft singend einer Liebesnacht nachsinnt: „Wir sind letzte Nacht weggeflogen. Die Häuser sind vom Wind verbogen.“ Kontrastierend dazu klingt der Sound metallisch und reduziert.

Lo-Fi sei der Punk – und das Denken

Im Verlauf ihrer 18 neuen Songs auf „Jazzfest“ (erschienen bei Staatsakt) wechseln Pauls Jets vergnügt zwischen improvisierten, opulenten Passagen und knappstem Ausdruck. „Magdeburg“, ein wehes Popchanson, kokettiert mit der eigenen Naivität: „Ich würd' so gern ein DJ sein. Ich leg auf für dich. Ich leg Songs auf, die du noch nicht kennst. Für dich!“, sanftelt Buschnegg. Lo-Fi ist nicht nur der Punk dieser Truppe, sondern auch ihre raffiniert-naive Denkwelt, die in Sätzen wie „Jeder Freund, den ich jetzt hab', war erst ein Fremder für mich“ gipfelt.

Plattitüden einen Anstrich von Geheimphilosophie zu geben: Was für eine schöne Chuzpe!



