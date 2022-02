Clariant: Wie man Anleger verprellt

Buy or sell

Bilanztricks verursachten ein Kursdebakel und kosten den Schweizer Spezial-Chemiekonzern Reputation.

Man kann es mit der Loyalität zum Arbeitgeber auch übertreiben: Mitarbeiter des Schweizer Spezialchemie-Konzerns Clariant sollen in den Geschäftsabschlüssen 2020 und 2021 Rückstellungen und Wertberichtigungen dahingehend – falsch – verbucht haben, um die operative Marge aufzupolieren, womit die Finanzziele erreicht werden sollten. Das musste das Unternehmen zu Wochenbeginn eingestehen. Die Bilanztricks, die durch einen Whistleblower ruchbar wurden und nun mithilfe von Deloitte und der Kanzlei Gibson, Dunn & Crutcher untersucht werden, stürzen den 1995 durch eine Abspaltung von Sandoz (seit 1886 Novartis) entstandenen Konzern tief in die Bredouille.

Abgesehen vom Verlust der Reputation kommen solche News an der Börse gar nicht gut an: die Aktie rasselte Montagfrüh um 20 Prozent auf etwa 16 Franken hinunter. Im Wochenverlauf erholte sich das Papier in dem von der Ukraine-Krise geprägten Umfeld nur leicht auf etwa 17,10 Franken. Im Jahresabstand steht nun ein leichtes Minus, das Hoch vom Februar 2020 von 21,50 Franken ist weit.