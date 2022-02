EU-Afrika-Gipfel im Schatten von Covid und Migration

Die Europäer wollen mehr Impfstoff spenden und hoffen, dass heuer zwei Fabriken in Afrika eröffnen.

Fünf Jahre ist es her, dass sich die Spitzen der Afrikanischen und der Europäischen Union zu einem Gipfeltreffen zusammenfanden. Zwar lag die lange Pause vorderhand darin begründet, dass die Pandemie ein persönliches Treffen verunmöglichte, wie es seit Donnerstag in Brüssel die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs mit 40 afrikanischen Pendants abhalten. Im Hintergrund jedoch herrscht in Brüssel und vielen Staatskanzleien eine merkliche Malaise in der Formulierung des Verhältnisses zum südlichen kontinentalen Nachbarn. Einerseits erhofft man sich, die Jugendlichkeit der afrikanischen Gesellschaften in wirtschaftliche und gesellschaftliche Investitionen von beiderseitigem Nutzen umlenken zu können. Andererseits zieht ebendiese Jugend Afrikas mit ihren Hoffnungen auf ein besseres Leben vielen Regierungen Sorgenfalten auf die Stirn. Was, wenn die nicht ihre eigenen Länder mit gütiger Hilfe aus Europa entwickeln wollen, sondern übers Mittelmeer zu uns kommen?

„Gar nicht erst auf den Weg machen“

Diese Sicht klingt nur auf den ersten Blick karikaturesk. Wenn man sich die Wortspenden der europäischen Staats- und Regierungschefs vor Beginn des Treffens anhört, klingt klar durch, dass die Migration nach Europa ihr politisches Hauptthema im Umgang mit Afrika ist – allen sonstigen Gelöbnissen der gemeinsamen Entwicklung umweltfreundlicher Energieformen, moderner Kommunikationsnetze und pfiffiger Unternehmensgründungen zum Trotz. „Der afrikanische Kontinent braucht unsere Unterstützung für seine eigene ökonomische Entwicklung und dafür, dass es gute Perspektiven für die Männer, Frauen und Kinder dort gibt“, sagte beispielsweise der deutsche Kanzler, Olaf Scholz. Sein österreichischer Amtskollege, Karl Nehammer, redete gleich gar nicht um den heißen Brei herum. Wichtig sei es, Konzepte auf Augenhöhe zu entwickeln, „sodass die Menschen die Fluchtursachen nicht mehr vorfinden in ihren Ländern“. Um dann gleich nachzusetzen: Auch die Abschiebung rechtskräftig abgelehnter Asylwerber in ihre afrikanischen Heimatländer sei Teil des Gipfels. „Es muss klar strukturierte Formen der Zuwanderung geben in die Europäische Union, wo es Regeln gibt, wo man weiß, wie kann ich in die EU einwandern.“ Nachsatz: „Der beste Schutz vor illegaler Migration ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen erst gar nicht auf den Weg machen.“