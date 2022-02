Wie Edvard Munch heftig das Heute umklammert

[ The Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Bildrecht ]

So direkt wie hier Warhol im Siebdruck „Der Schrei (nach Munch)“, 1984, beziehen sich in der Albertina-Ausstellung nur die wenigsten heutigen Künstler auf Munch.

Eine ganze Kohorte zeitgenössischer Malerinnen und Maler begleitet den expressiven Symbolisten in eine Gegenwart, die man ihm nicht zugetraut hätte. Eine Ausstellung voll Respekt und Skepsis, die jedem seinen Raum lässt.

Mit 18 habe sie sich schlicht und einfach in ihn verliebt, als Künstler, aber auch als Mann: „Ist er nicht wahnsinnig erotisch?“ Ein wenig bringt einen diese Frage ins Grübeln vor dem Foto des fast mumienhaft hageren, strengen Männchens in seinem Atelier nahe Oslo. Stammt diese mädchenhafte Frage noch dazu von einer der wildesten Künstlerinnen unserer Zeit, Tracey Emin, die ihren Körper, ihren Sex, ihre Verlorenheit so derb wie wenig andere exhibitioniert hat. Gerade erst hat ihre Verfallenheit an den Eremiten Edvard Munch und die „pure Emotion“, die sie seiner Malerei konstatiert, den Höhepunkt erreicht – bis vor wenigen Wochen stellte Emin mit ihrem „Helden“ im neuen Munch-Museum in Oslo aus.

Punktuell wurde in Ausstellungen immer wieder einmal die starke Faszination, die Munch auf nachfolgende Künstler ausübt, angeschnitten. Noch nie aber in derartiger Qualität und Dringlichkeit wie in der Albertina. Es ist schon die dritte Munch-Ausstellung seit Neuerfindung des Museums, 2003 wurde mit einer Retrospektive eröffnet, 2014 das grafische Werk präsentiert. Auch diesmal vertraute man dabei der Expertise des in Norwegen gut vernetzten Wiener Kurators Dieter Buchhart, und man tat gut daran.