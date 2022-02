Finnland spielt um Eishockey-Gold

Der Vizeweltmeister setzte sich im ersten Halbfinale gegen die Slowakei mit 2:0 (1:0,0:0,1:0) durch und steht nach 2006 erstmals wieder im Endspiel.

Finnland hat das Eishockey-Endspiel bei den Olympischen Winterspielen in Peking erreicht. Der Vizeweltmeister setzte sich am Freitag im ersten Halbfinale gegen die Slowakei mit 2:0 (1:0,0:0,1:0) durch und steht zum zweiten Mal nach 2006 in einem Olympiafinale. Sakari Manninen (16.) und Harri Pesonen (60.) trafen für den Favoriten. Im zweiten Halbfinale (14.10 Uhr MEZ) treffen Titelverteidiger Russland und Schweden aufeinander. Das Finale steigt am Sonntag (05.10).

Schon in der Gruppenphase hatten sich die Finnen gegen die Slowaken durchgesetzt. Doch anders als beim 6:2 taten sich die Finnen diesmal gegen den defensivstarken Gegner schwer. Am Ende reichte es aber zum Sieg der Skandinavier, die bisher zweimal Olympia-Silber geholt haben. In Turin 2006 hatten die Finnen die Goldmedaille durch eine 2:3-Niederlage gegen Schweden verpasst. 1988 in Calgary gab es ebenfalls Silber, in der Finalrunde reichte es zu Platz zwei hinter der Sowjetunion.

Die Slowaken sind seit der Trennung von Tschechien noch ohne eigene Olympia-Medaille. Am Samstag (14.10 Uhr) haben sie im Spiel um Platz drei noch die Chance auf Bronze.