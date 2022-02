Außenministerium nominierte österreichischen Karrierediplomaten Koja, Konkurrenten aus Schweden und der Slowakei.

Parallel zu einer befürchteten, militärischen Eskalation in Osteuropa stehen in der Organisation für Sicherheit- und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien wichtige Entscheidungen zur OSZE-Sonderbeobachtermission (SMM) in der Ukraine an: Neben einer Verlängerung des mit 31. März auslaufenden SMM-Mandats ist der Chefbeobachterposten neu zu besetzen. Österreich hat den Diplomaten Clemens Koja für die Position nominiert, bestätigte Donnerstagabend das Außenministerium der APA.

Koja, Jahrgang 1960, verfüge als derzeitiger Leiter des OSZE-Mission in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje und als Vorsitzender des Ständigen Rates der OSZE während des österreichischen Vorsitzes 2017 über langjährige Erfahrung in Spitzenpositionen der Organisation, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums. "Wir unterstützen seine Kandidatur voll und ganz als Teil unseres aktiven Beitrags zur friedlichen Lösung von Konflikten", betonte sie.

Die Entscheidung, wer dem türkischen Diplomaten Yasar Halit Çevik als SMM-Chefbeobachter in der Ukraine nachfolgt, obliegt Polen als amtierendes OSZE-Vorsitzland. Ein informierter Diplomat sprach gegenüber der APA von einer "ziemlich transparenten" Vorgangsweise Polens, das alle OSZE-Mitgliedstaaten über insgesamt fünf Kandidaten informiert habe. In die engere Wahl seien jetzt drei Kandidaten aus der Slowakei, Schweden und Österreich gekommen, darunter eben der Karrierediplomat Koja. Ein Diplomat aus einem anderen Staat bestätigte der APA diese Darstellung.

Schwierigkeiten befürchtet

Während die Kür des SMM-Chefbeobachters als unproblematisch gilt, rechnen Diplomaten bei der Verlängerung der Beobachtermission in der Ukraine an sich mit Schwierigkeiten. Alle 57 OSZE-Mitgliedstaaten müssen hier zustimmen. Sollte sich der Kreml etwa in Richtung der von der russischen Staatsduma vorgeschlagenen Anerkennung der beiden von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine, selbst erklärten "Volksrepubliken", bewegen, werde Russland keine Beobachtermission mehr zulassen, erläuterte ein informierter Diplomat.

Bereits im Jänner habe Russland zudem ein "Non-Paper" in der OSZE verteilt, in dem deutliche Kritik an der Arbeit der Sonderbeobachtermission geübt worden sei, sagte er. Der SMM wird in diesem zweiseitigen Diskussionspapier unter anderem Parteilichkeit vorgeworfen und nahegelegt, sich stärker auch mit anderen "brennenden Themen" der ukrainischen Innenpolitik zu beschäftigen. Konkret erwähnt werden Fragen der Sprachpolitik, Medienfreiheit sowie "Vandalenakte gegen Denkmäler für Personen, die während des Zweiten Weltkriegs gegen den Nazismus kämpften".

