Sofia Jírau: Victoria's Secret-Model mit Trisomie 21

Die 24-Jährige Sofia Jírau aus Puerto Rico wird bald Unterwäsche von Victoria's Secret präsentieren. Eine Premiere, denn sie lebt mit Trisomie 21.

Vicoria's Secret setzte über Jahre hinweg Maßstäbe auf dem Laufsteg. Heidi Klum, Tyra Banks, Naomi Campbell, Candice Swanepoel, Gigi und Bella Hadid oder Kendall Jenner - sie alle gehörten zum begehrten Club der „Angels“ und stöckelten in Unterwäsche und mit riesigen Flügeln über den Laufsteg. Die Übertragung der Modeschau im Fernsehen sorgte dafür, dass nicht nur die Models, sondern auch die Marke weltberühmt wurden.

Mit Sofía Jirau aus Puerto Rico wird nun erstmals ein Model mit Trisomie 21, früher als Down-Syndrom geläufig, die Unterwäsche des Labels präsentieren. Das verkündete die 24-Jährige in einem Instagramposting: „Einst habe ich davon geträumt, ich habe dafür gearbeitet und heute wird der Traum wahr. Ich kann euch endlich von meinem großen Geheimnis erzählen.“

Jirau ist schon länger als Model tätig, vor zwei Jahren debütierte sie auf der New Yorker Fashionweek. Für Victoria's Secret wird sie gemeinsam mit 17 anderen Frauen Teil einer Werbekampagne für die „Love Cloud Collection“ sein.

Später Imagewandel

Schon länger bemüht sich die erste Instanz in Sachen Unterwäsche und Körpermaße um ein moderneres Auftreten: Kritiker an normierten und unrealistischen Schönheitsbildern, die die Schau als sexistisch und antifeministisch verstanden, wollte Victoria's Secret lange nicht gelten lassen und hielt am bewährten Konzept fest. 2019 musste die Modenschau schließlich ganz ausfallen, da die Zuschauerzahlen davor stark gesunken waren. Außerdem hatte die Marke mit der Verwicklung in den Epstein-Skandal zu kämpfen: Der mittlerweile abgetretene Unternehmensgründer Leslie Wexner hatte enge Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. So setzte sich das Unternehmen schließlich doch mit der eigenen Marke auseinander, und kündigte im Juni 2021 einen Imagewandel als „dramatische Veränderung“ an.

Im Juni 2021 erzählte der CEO des Unterwäsche-Labels, Martin Watson, gegenüber der New York Times, man wolle jetzt „Fürsprecher für Frauen aus aller Welt werden.“ Dazu holte man sich unter anderem die US-amerikanische Fußballspielerin Megan Rapinoe und die indische Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas an Board. Seither zeigt man sich um Diversität bemüht und arbeitet mit Sportlerinnen, Influencerinnen und Frauen aus anderen Berufsfeldern als Markenbotschafterinnen zusammen.

Das erste Model mit Trisomie 21 ist Jírau aber keineswegs, andere Marken haben schon zuvor mit Models mit Trisomie 21 zusammengearbeitet. Das italienische Modehaus Gucci holte etwa Ellie Goldstein vor die Kamera und auch die Australierin Madeline Stuart ist als Model tätig.

(red)