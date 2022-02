"Stranger Things" endet nach Staffel fünf

(c) Netflix

Ende Mai wird der erste Teil der erfolgreichen Netflix-Serie zu sehen sein, im Juni dann der zweite. Auch der Fahrplan für das Ende wurde fixiert.

Als das Brüderpaar Matt und Ross Duffer dem Streamingdienst Netflix vor sieben Jahren ihre Idee für die Serie "Stranger Things" vorstellten, veranschlagten sie fünf Staffeln. Genauso kommt es nun auch: Nach Staffel fünf wird die Mysteryserie enden, verkündete Netflix. Der Streamingdienst versprach einen "epischen Abschluss". Wann dieser zu sehen sein wird, verrieten sie nicht. Zunächst wird Staffel vier veröffentlicht - in zwei Teilen: Ab Ende Mai wird die erste Hälfte zu sehen sein, ab 1. Juni dann die zweite.

Die jetzt angekündigte vierte Staffel sei die "schwierigste" überhaupt gewesen, aber sie sei "größer denn je", schrieben die Duffer-Brüder in einem Brief. Das erkläre, wieso die Staffel in zwei Teilen laufe.

Staffel vier mit "Game of Thrones"-Star und Freddy Krueger

In der vierten Staffel kommen neue Darsteller hinzu, darunter der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha ("Game of Thrones") und der als Freddy Krueger bekannte Horror-Star Robert Englund.

Für Netflix war "Stranger Things“ die erste große, erfolgreiche Eigenproduktion. Darin bekämpft eine Gruppe Kinder und Jugendlicher um (Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard) gruselige Bedrohungen aus einer Art Schattenwelt, dem "Upside Down". Die vielgelobte Serie mit Winona Ryder ("Black Swan") und David Harbour ("Suicide Squad") ist bei Fans nicht nur wegen ihrer Horror-Effekte, sondern auch wegen ihrer liebevollen 80er-Jahre-Optik beliebt, die sich bei alten Abenteuerfilmen wie "The Goonies" oder "E.T." bedient.

2019 lief die dritte Staffel. Die Dreharbeiten zu der vierten Staffel waren wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden.

(APA/dpa)