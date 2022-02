In kaum einem Land ist es so teuer, ein Unternehmen zu gründen

Eine britische Untersuchung zeigt nun, dass die finanziellen Hürden in die Selbstständigkeit in kaum einem anderen Land so hoch sind wie bei uns.

In der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen, so heißt es, die sogenannte „Sinnfrage“ gestellt. Will ich meinen Job eigentlich noch machen? Will ich weiterhin so viel im Büro sitzen? Will ich . . . In einigen Fällen führten Kurzarbeit, Kündigung oder Lockdown sogar zur Erkenntnis, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dieses Phänomen der Pandemie-Start-ups ist in vielen Ländern zu beobachten - wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Unterschiedlich hoch sind auch die finanziellen Hürden in die Selbstständigkeit. Zu dieser Erkenntnis kam das britische Vergleichsportal money.co.uk.

Normalerweise vergleicht die Online-Plattform die Kosten von Finanzdienstleistungen. Doch diesmal untersuchte man, wie lange man durchschnittlich arbeiten muss, um die Kosten für die Gründung eines Unternehmens zusammenzuhaben. Das Ergebnis: In Österreich braucht man drei Wochen, vier Tage, sieben Stunden und 16 Minuten, um die 2035 Euro beisammen zu haben. So viel kostet bei uns den Untersuchungen zufolge der Einstieg ins Unternehmertum.