31.166 Corona-Neuinfektionen, steigende Spitalszahlen

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich über 31.000 neue Fälle von Covid-19 registriert worden. Die Hospitalisierungen steigen weiter, während die Zahl der Intensivpatienten relativ gleich bleibt.

Am heutigen Freitag wurden in Österreich 31.166 neue Fälle von Covid-19 vermeldet. Gestern waren es noch 30.914 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche wurden 32.712 neue Fälle registriert.

Die Zahl der Hospitalisierungen steigt seit Mitte Jänner laufend an. Während am 18. Jänner noch 1012 Patientinnen und Patienten auf den Normalstationen der Spitäler gelegen sind, sind es mit heutigem Stand bereits 2291 Menschen. Seit gestern sind 28 weitere Personen hinzugekommen. Die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten war hingegen in den letzten Wochen relativ gleichbleibend. Seit gestern hat sie um 2 abgenommen und liegt mittlerweile bei 194 Personen.

34 Coronatote in den letzten 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden sind weitere 34 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der Corona-Toten war in den letzten Tagen vergleichsweise hoch, mit einem neuen Jahreshöchstwert von 44 am vergangenen Mittwoch. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in Österreich 14.537 Menschen an den Folgen des Coronavirus verstorben.

Die meisten Neuinfektionen gibt es in Wien und Niederösterreich mit jeweils 6805 und 6702 neuen Fällen. Auch in Oberösterreich ist die Zahl der Neuinfektionen mit 6702 relativ hoch. In der Steiermark wurden seit gestern 4028 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet. In Tirol waren es 2385 Neuinfektionen. Die Zahlen aus Kärnten und der Steiermark sind mit 1748 und 1738 fast gleich. In Vorarlberg wurden 1413 neue Fälle verzeichnet. Unter der 1000er-Marke bleibt nur das Burgenland mit 597 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden.

