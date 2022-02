Lackenhof: Die Ötscherregion erfindet sich neu

(c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Der Skibetrieb in Lackenhof ist (vorerst?) nur bis 2023 gesichert.

Nach dem Fast-Aus der Skilifte in Lackenhof wird derzeit an der Zukunft des Ötschers gefeilt: Erste Investoren zeigen Interesse, die Region soll in Richtung sanfter Ganzjahres-Tourismus geführt werden. Ob und wie es mit dem Skilift-Betrieb weitergeht, ist offen.

Maria würde sich „Sternenhimmel-Beobachtungen“ wünschen, Christina „romantische Berg-Chalets“, Lara Live-Musik. Mehrere Nutzer plädieren für einen Bikepark.

Denn wie es mit dem wirtschaftlich strauchelnden Skigebiet in Lackenhof am Ötscher weitergehen soll, dazu befragt das Land Niederösterreich unter dem Motto „Der Ötscher ruft“ derzeit auch Bewohner und Besucher. Die bis Ende Februar online (der-oetscher-ruft.at) eingereichten Ideen werden dann von einer Jury auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Für die Gewinner gibt es Sachpreise.

Ideen gibt es viele, und auch die Zukunft der Skiregion sieht derzeit ganz gut aus – auch wenn die für die Region wichtige erste Semesterferienwoche keine Rekorde brachte: 14.000 Eintritte wurden verzeichnet, mehr als im Vorjahr, aber weniger als vor Corona (und da waren es schon zu wenige).