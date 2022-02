Die Schönheitssucherinnen

Ihr Formwille kennt kaum Grenzen. Vasen, Licht, Möbel, Farben, Garten – das alles gestalten Jacqueline Dolati und Natascha Hochenegg als Maison Janus.

Janus steht für viel. Er ist der römische Gott der Türen und Tore, des Anfangs und des Endes. Vor allem aber symbolisiert er Dualität. Selbige evoziert das Logo von Maison Janus: zwei ineinander verschränkte Pferdeköpfe, die zudem die Initialen der beiden Frauen zeigen, die Maison Janus gegründet haben. Es stammt vom bekannten Designer Tino Valentinitsch. „Pferdeposter hatten wir keine hängen. Und die Pferdehefte wie Wendy haben wir auch links liegen gelassen“, schmunzelt Jacqueline Dolati.

Sie und ihre Partnerin Natascha Hochenegg haben sich über ein Medium kennengelernt, das gemeinhin als virtuelle Erregungsmaschine genützt wird. Im Fall der beiden Damen diente Facebook allerdings tatsächlich einem Kennenlernen, das in der realen Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mündete. Es geht um Schönheit und es geht um eine Vielfalt an Formen, die vermittelt werden sollen. „We rearrange our furniture once every week” liest man unter dem ersten Bild ihres Instagramauftritts.